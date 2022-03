Więcej o programach telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl.

Siódma edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozpoczęła się wyjątkowo szybko, bo zaledwie dwa miesiące po zakończeniu poprzedniej. Tym razem twórcy programu zmienili nieco formułę, dzięki czemu od razu poznajemy dobrane przez ekspertów pary. Fani matrymonialnego show jak zwykle mają na temat uczestników sporo opinii i rzadko miewają opory, aby dzielić się nimi głośno. Osoby zgłaszające się do programu muszą więc uzbroić się w gruby pancerz, aby nie przejmować się negatywnymi komentarzami. Agnieszka, uczestniczka nowej edycji programu, ma na hejterów nieco inny sposób.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka odpowiada na hejt i pisze o Kamilu

Agnieszka w instagramowym poście postanowiła podzielić się zabawną sytuacją, która spotkała ją zaledwie dwa tygodnie przed ślubem. Będąc na weselu znajomych, złapała welon, wróżąc sobie tym samym szybkie zamążpójście. Fani i znajomi uczestniczki pisali w komentarzach, że powinna wziąć to za dobrą monetę. Przy okazji jeden z internautów zapytał kobietę, jak radzi sobie z negatywnymi komentarzami, na które narażeni są wszyscy uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Żona Kamila odpisała, że po prostu ich nie czyta.

Dostałam najlepszą radę i się jej trzymam - nie czytam. Nie ma tak, że każdemu się każdy spodoba. Czasami w stresie powie się parę słów za dużo, zrobi się coś głupiego. A z setek godzin nagrań da się pokazać tylko takie - odpowiedziała Agnieszka.

Uczestniczka programu napisała również, że i tak najbardziej liczy się dla niej to, co myśli i wie na jej temat Kamil, a także ich najbliżsi. Zaznaczyła, że tylko oni wiedzą, co ich spotkało i co czeka ich w przyszłości.

Ważne, że i ja, i Kamil, i nasi bliscy wiedzą jak było, jak jest i jak będzie - dodała.

Czyżby Agnieszka sugerowała, że z dobranym przez ekspertów mężem snują już kolejne plany?

