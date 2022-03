"Hotel Paradise". Pierwsza kłótnia w programie. Jay komentuje relację z Mariką

Więcej informacji na temat popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Rywalizacja w "Hotelu Paradise" staje się coraz bardziej zacięta. Uczestnicy walczą o miłość i 100 tysięcy złotych. W poprzednim odcinku doszło do kłótni Mariką a Jeremiahem. Czy para przetrwa trudny moment? Słowa Jaya naprawdę zastanawiają.

"Hotel Paradise 5". Kłótnia Jaya i Mariki nabiera rozmachu

Marika i Jeremiah uchodzili za jedną z najbardziej dobranych par w programie. Niestety, na drodze do szczęścia stanęła Eliza. Mery była zazdrosna, gdyż Jay sporo czasu spędzał z jej rywalką. Sytuacja doprowadziła do kłótni między partnerami. Marika nazwała swojego wybranka "frajerem", co nie spodobało się Michałowi i Elizie. Jeremiah poczuł się dotknięty słowami Mariki, co spowodowało ochłodzenie ich relacji.

Poprzedni odcinek zaostrzył też konflikt pomiędzy Elizą i Mariką. Dziewczyny wdały się w zaciętą dyskusję na Instagramie.

"Hotel Paradise 5". Jeremiah komentuje kłótnię z Mariką

Po emisji odcinka sytuację postanowił skomentować Jeremiah. Uczestnik "Hotelu Paradise 5" opublikował InstaStories, w którym przyznał, że konflikt został zażegnany już dawno.

Afera była już dawno skończona i pogodziliśmy się, śmieliśmy się, nawet mieliśmy bekę z tego. Trochę mi przykro, że musiało się to wszystko otwierać znowu. Jak widać w Polsce to (słowo frajer - przyp.red.) ma inne znaczenie. (…) Fakt jest taki, że obraziła mnie, nieważne czy aż tak. Ja nie chcę się wybić na hejcie i kłótni… Więc zamknięte i nie otwieramy - powiedział.

Jay odniósł się także do sytuacji, w której odgarniał kosmyk włosów z policzka Elizy. Wyznał, że dla niego ten gest nic nie znaczył. Wyznał także, że potrzebuje dużo czasu na zbudowanie relacji.

Ja chyba po prostu nie mogłem dać w tym momencie Marice tego, czego ona potrzebowała. Ja po prostu potrzebuje bardzo dużo czasu - przyznał Jeremiah.

Wydaje się, że słowa Jaya mogą sugerować, iż jego relacja z Mariką nie przetrwała.

