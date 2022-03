Więcej o programach telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

W polskiej telewizji jest obecnie garstka teleturniejów, w których szeroka wiedza ogólna jest podstawą do wygrania dużych pieniędzy. Zawsze jednak trzeba mieć trochę szczęścia i umieć pokonać stres, który przed kamerami bywa paraliżujący. W 515. odcinku "Milionerów" przed Hubertem Urbańskim zasiadł Rafał Olczak, który bez dwóch zdań był kandydatem, aby zostać piątym polskim zwycięzcą głównej nagrody. Mężczyzna wcześniej pokazał już klasę w "Jednym z dziesięciu" i "Va banque", gdzie zostawił konkurentów daleko w tyle. Niestety, w "Milionerach" zaznaczył odpowiedź zbyt szybko i opuścił studio po pierwszym pytaniu.

"Milionerzy". Zwycięzca "Jednego z dziesięciu" odpadł na pierwszym pytaniu

Rafał Olczyk w "Milionerach" zrobił wrażenie już podczas zadania eliminacyjnego. Był jedną z trzech osób, które zaznaczyły poprawną kolejność, a w dodatku zrobił to w ekspresowym tempie - potrzebował niewiele ponad trzech sekund. Hubert Urbański przedstawił gracza jako "absolwenta matematyki, miłośnika quizów i zwycięzcę wielu z nich". Niestety, "Milionerów" uczestnik nie może dopisać do listy swoich sukcesów. Pierwsze pytanie, które otrzymał w programie, brzmiało:

Mają je klasztory, mają akumulatory:

A. komnaty,

B. izdebki,

C. cele,

D. saloniki.

Gracz zastanawiał się przez chwilę, po czym poprosił o zaznaczenie odpowiedzi A. Poprawna to C - cele. Niewątpliwie tym razem górę wzięły emocje i stres, bo braku wiedzy Rafałowi Olczakowi nie można odmówić. Na facebookowym fanpage'u fani teleturniejów błyskawicznie rozpoznali w nim dwukrotnego zwycięzcę zarówno "Va banque", jak i "Jednego z dziesięciu", w którym dwa razy zdobył także największą liczbę punktów.

Szkoda, bo naprawdę był potencjał na dobrą grę - ten pan wygrał m.in. "Jednego z dziesięciu" i dwa odcinki "Va banque". Niestety, pospieszył się z odpowiedzią i efekt jest taki, jak widać. Trzymałem kciuki.

Ale szkoda. Znam tego pana, jest bardzo mądry. Stres chyba dziś triumfował w tym przypadku.

Szkoda, bo zapowiadało się ciekawie. Ten pan wygrał dwa odcinki "Va banque", wiedza niesamowita z różnej dziedziny, jednak stres zrobił swoje - piszą w komentarzach.

Niestety, jak czytamy w regulaminie "Milionerów", w programie można wziąć udział tylko raz, więc Rafał Olczak nie dostanie raczej drugiej szansy, aby zasiąść przed Hubertem Urbańskim. Ale z doświadczeniem i wiedzą, jaką wykazał się do tej pory, wierzymy, że z pewnością jeszcze nie raz zaskoczy widzów w innych programach.

