Siódma edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozpoczęła się ślubem jednej z par. Już w pierwszym odcinku mogliśmy nie tylko poznać dwoje uczestników, ale też zobaczyć, jak składają sobie przysięgę małżeńską. Na pierwszy ogień poszli 29-letnia Agnieszka i 27-letni Kamil, którzy, zdaniem ekspertów, mają bardzo podobne podejście do związków i są gotowi na poważną relację. Okazuje się, że uczestniczka niedługo przed ślubem dostała bardzo jasny sygnał, że niebawem powie komuś sakramentalne "tak". Czy to oznacza, że ona i Kamil będą szczęśliwym małżeństwem?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka zastanawia się nad weselną wróżbą

Uczestniczka siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na krótko przed poznaniem swojego męża bawiła się na weselu znajomej pary. Wówczas, jeszcze jako singielka, wzięła udział w zabawie podczas oczepin i udało jej się złapać welon. Jak głosi stara polska tradycja, tym samym wywróżyła sobie rychłe zamążpójście. W przypadku Agnieszki nastąpiło to rzeczywiście błyskawicznie, bo ślub z Kamilem wzięła zaledwie po dwóch tygodniach.

Dwa tygodnie przed ślubem. Dobra wróżba? - napisała w instagramowym poście.

Niestety, weselne zwyczaje nie mówią nic o tym, czy dziewczynie, która złapie welon, gwarantuje to również szczęśliwe małżeństwo. A zdania widzów na temat związku Agnieszki i Kamila po pierwszym odcinku są już mocno podzielone. Część fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" uważa, że eksperci tym razem wykonali bardzo dobrą robotę i tę parę dobrali perfekcyjnie. Inni już teraz nie wróżą im sukcesu i porównują ich do Kasi i Pawła z poprzedniej edycji.

Sporo namieszał też post samej Agnieszki, która w dość gorzkich słowach podsumowała miniony rok. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" napisała w nim m.in., że ma za sobą sporo porażek i rozczarowań, a widzowie doszukują się w nim nawiązania do udziału w programie. Po dwóch odcinkach siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nastawienie Agnieszki i Kamila wydaje się być jednak bardzo pozytywne. Spodobali się sobie, dobrze się dogadują, a na weselu świetnie bawiły się także ich rodziny. Do finału zostało jeszcze jednak sporo czasu.

