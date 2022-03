Nowe "Kuchenne rewolucje". Magda Gessler zniszczyła kucharza. "Flaki śmierdzą mokrą szmatą"

Więcej informacji na temat popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

W TVN rozpoczął się 24. sezon "Kuchennych rewolucji". W pierwszym odcinku nowej odsłony Magda Gessler ruszyła na ratunek restauracji "Gościnna". Właścicielka, pani Ewa, już od roku zmaga się z kłopotami finansowymi i musi dokładać do biznesu. Czy udało się pomóc bohaterom programu?

"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler ocenia : Flaki śmierdzą mokrą szmatą

Restauracja "Gościnna" znajduje się w centrum miasta, jednak nawet tak dogodna lokalizacja nie przyciąga gości. Magda Gessler postanowiła odkryć, jaka jest przyczyna problemu. Już po wejściu do lokalu skrytykowała jego wystrój, nie spodobały jej się sztuczne obrusy, jaskrawozielony kolor ścian oraz graffiti, które zdobiło jedną z nich. Zastrzeżenia słynnej restauratorki wzbudziła także karta dań, którą nazwała "trywialną". Następnie przyszła pora na degustację potraw. Gwiazda TVN poprosiła o rosół, flaki, karkówkę po cygańsku, a także o pierogi ruskie i z mięsem. Gospodyni "Kuchennych rewolucji" ostro skrytykowała większość dań, jedynie karkówkę oceniła jako "jadalną".

Śmierdzą ( flaki - przyp.red.) taką mokrą szmatą i mam problem - powiedziała Gessler.

Jak można to ludziom podawać, to jest jak karma dla bydła - dodała.

Restauratorka nie miała litości dla kucharza. Uznała, że jego potrawy za "najgorsze, jakie jadła".

"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler ratuje restaurację "Gościnna"

Następnego dnia rozpoczęła się rewolucja. W trakcie rozmowy z właścicielką, gwiazda TVN dowiedziała się, że kucharz sprawia spore problemy. Zdarza mu się w ogóle nie pojawić w pracy. Mężczyzna tłumaczył się dosyć pokrętnie, w końcu przyznał, że zdarza mu się przesadzić z imprezowaniem.

Magda Gessler przedstawiła właścicielce swój plan na sukces. Postanowiła nawiązać do historii starego browaru, w którym mieści się "Gościnna". Nazwa lokalu została zmieniona na "Piwem podlane", a w menu znalazły się potrawy z dodatkiem piwa. Jaskrawą zieleń na ścianach zastąpiła ciepła czerwień, pojawiły się też obrazy nawiązujące do historii miejsca. Wnętrze zyskało przytulny klimat. Finałowa kolacja również okazała się sukcesem.

Po miesiącu znana restauratorka ponownie odwiedziła lokal pani Ewy. Okazało się, że restauracja świetnie prosperuje, a właścicielka w końcu zarabia pieniądze.

Bywają dni, że jest cała sala. Najlepiej schodzi nam kaczka podawana na kotlecie ziemniaczanym - zdradziła pani Ewa.

Tym razem zamówione dania znacznie bardziej smakowały Magdzie Gessler. Gwiazda TVN uznała rewolucję za udaną i stwierdziła, że może polecić "Piwem podlane".

