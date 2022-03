Więcej na temat programu "Rolnik szuka żony" przeczytasz na portalu Gazeta.pl

Magda była bohaterką siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Piękna blondynka po przejściach, wśród zaproszonych na gospodarstwo kandydatów nie odnalazła "tego jedynego", ale i tak to dzięki programowi udało jej się odnaleźć miłość.

"Rolnik szuka żony". Syn Magdy niebawem skończy rok. Jest uroczym chłopcem

Okazało się, że Kuba, który nie mógł pojawić się na nagraniach ze względu na obowiązki zawodowe, jest idealnym kandydatem na męża rolniczki. Ich uczucie szybko wybuchło, a już w świątecznym odcinku widzowie dowiedzieli się, że para jest zaręczona, a wkrótce na świecie pojawi się ich potomek. Marcel, syn Kuby i Magdy, przyszedł na świat w maju 2021 roku, a więc niedługo skończy rok. Na najnowszych zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych przez rolniczkę, możemy zauważyć, że maluch jest już bardzo duży.

Syn Magdy Bator Instagram, @magdalena_bator

Mały Marcel najwidoczniej miłość do wsi i pasje do rolnictwa odziedziczył po rodzicach. Chłopiec został uwieczniony za kierownicą traktora, a jego mina zdradza, że maszyna niezwykle go interesuje. Nie możemy również nie zauważyć, że syn rolniczki jest niezwykle wręcz podobny do swojego ojca.

"Rolnik szuka żony". Magda jest aktywna w mediach społecznościowych

Magda chętnie dzieli się kadrami z życia na Instagramie. Widać, że w życiu rodzinnym odnalazła prawdziwy spokój. Swoje zasięgi rolniczka wykorzystuje również do charytatywnych celów. Ostatnio kobieta udostępniała liczne zbiórki w związku z wojną w Ukrainie.

