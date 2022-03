Więcej informacji na temat uczestników popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Na oczach widzów programu "Rolnik szuka żony" wielu uczestników znalazło miłość

Seweryn Nowak wystąpił w szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony". Jego wybranką została Marlena, jednak ich związek nie przetrwał. W jednym z odcinków doszło między nimi do ostrej awantury i ich relacja zakończyła się w dość nieprzyjemnych okolicznościach. Po zakończeniu emisji show, mężczyzna związał się ze swoją obecną wybranką, Magdą. W ubiegłym roku, w Wielkanoc, Seweryn oświadczył się swojej partnerce. Ślub pary zaplanowany jest na czerwiec. Przygotowania do wielkiego dnia zeszły jednak na dalszy plan. Zakochani postanowili skupić się na pomocy przyjaciołom z Ukrainy.

Jak mieszka Antek Królikowski? Spójrzcie tylko na te plakaty. Niesamowity klimat

"Rolnik szuka żony 6". Seweryn i Magda przyjmują uchodźców z Ukrainy

Seweryn i Magda na co dzień prowadzą niewielki pensjonat. W obliczu panującej sytuacji postanowili udostępnić schronienie przyjaciołom z Ukrainy. Uczestnik show TVP przebywa obecnie w Niemczech, gdzie dorabia sobie przy zbiorze szparagów. Jego narzeczona przejęła więc rolę gospodyni. Kobieta nie ma nic przeciwko dodatkowym obowiązkom i cieszy się, że może pomóc potrzebującym.

To nasi przyjaciele z Ukrainy. Przepraszam, ale nie mogę długo rozmawiać, bo właśnie robię dla nich zakupy - powiedziała w rozmowie z Pomponikiem.

Koncert "Solidarni z Ukrainą". Wiadomo, ile zarobiły gwiazdy!

"Rolnik szuka żony 6". Seweryn i Magda w czerwcu staną przed ołtarzem

Seweryn i Magda od kilku lat tworzą zgraną parę. Podczas ubiegłorocznych świąt wielkanocnych mężczyzna oświadczył się swojej wybrance. Zakochani planują pobrać się w czerwcu. Wybranka rolnika założy na tę okazję suknię własnego projektu. Wesele odbędzie się w urokliwym folwarku ze stodołą. Para zaprosiła ponad setkę gości.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy