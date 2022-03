Więcej na temat programu "Hotel Paradise" przeczytasz na portalu Gazeta.pl

REKLAMA

Ruszyła piąta edycja "Hotelu Paradise". Wśród uczestników programu już pojawiły się pierwsze sympatie i antypatie. Zdecydowanie najbardziej kontrowersyjną bohaterką jest obecnie Eliza. 19-latka mocno namieszała w najnowszym odcinku.

Zobacz wideo „Hotel Paradise". Uczestniczki kopiują Klaudię El Dursi?!

"Hotel Paradise". Marika nazwała Jaya "frajerem", zaś Elizę "żmiją"

Eliza, po odejściu z programu Grzegorza, zbliżyła się z Jayem. Partnerce mężczyzny, Marice, zdecydowanie nie spodobał się ten układ. W pewnym momencie kobieta nie wytrzymała i nazwała chłopaka "frajerem". Gorączkowo na te słowa zareagowała Eliza, której wtórował Michał.

- Co ty powiedziałaś? Że Jay się czuje jak frajer?! To jest mocne słowo, co ty powiedziałaś teraz?! - mówił Michał.

- Mogłabyś go nazwać jakkolwiek chcesz, ale "frajer" to jest najgorsze obrażenie jakie istnieje. Ja bym nikomu nie życzyła śmierci, ale powiedzenie, że komuś, że jest frajerem to jest zeszmacenie kogoś tak... - podsumowała słowa Mariki Eliza.

"Hotel Paradise". Konflikt pomiędzy Elizą i Mariką eskalował?

Partnerka Jaya nie zamierzała być dłużna 19-latce. Zdaniem Mariki, Eliza celowo rozdmuchała całą sytuację. Kłótnia osiągnęła punkt kulminacyjny, kiedy pierwsza z kobiet nazwała konkurentkę "żmiją". Do całej sytuacji odniósł się na Instagramie Jay. Zdaniem mężczyzny, Eliza nie chciała namieszać. Co o konflikcie myśli nastolatka?

Tylko dodam, że jutro po emisji wypowiem się na ten temat i mam nadzieje, że chociaż niektórzy zmienią zdanie, bo każdy kij ma dwa końce - napisała na Instagramie Eliza.

Pozostaje nam więc czekać na komentarz Elizy. Jak myślicie, kobiety zakopały już topór wojenny?

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie --> https://wiadomosci.gazeta.pl/ukraina

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,28151855,wojna-w-ukrainie-gdzie-uzyskac-pomoc.html

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,28148032,ukraina-jak-pomoc-mieszkancom-kraju-juz-trwaja-zbiorki.html

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28149929,przyjaciele-z-ukrainy-tu-znajdziecie-uzyteczne-kontakty.html