Hubert Urbański w nowym sezonie gości kolejnych uczestników. Łączy ich apetyt na milion, ale tylko niektórzy mają szansę zawalczyć o najwyższą stawkę. Żeby zajść wysoko, obok wiedzy, potrzebne jest także niezwykłe szczęście. Robert Kamiński radził sobie świetnie, aż do pytania o ćwierć miliona.

Zobacz wideo Małgorzata Ohme o hejcie po "Milionerach": Nie zgłosiłam się tam, bo uważam, że jestem omnibusem

Żony i partnerki światowych przywódców. Czym się zajmują? Nie każda chce żyć na świeczniku

"Milionerzy". Anielskiemu słowu rower znaczeniem odpowiada polskie słowo

A. Rower

B. Samochód terenowy

C. Wioślarz

D. Kopacz rowów

Uczestnik grał o ćwierć miliona. Nie potrafił sam wybrać odpowiedzi, sięgnął więc po telefon do przyjaciela. Niestety, to nie pomogło. Ostatecznie zaufał intuicji i zaznaczył odpowiedź D.

"Milionerzy". Co wyróżnia miłośników żucia betelu?

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie o angielskie słowo rower

Właściwa odpowiedź na pytanie o znaczenie słowa rower to C. wioślarz.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z ostatnich odcinków

W "Milionerach" nie brakuje nieoczywistych pytań. Uczestnicy muszą być gotowi na wszystko. Ostatnio jednemu z nich trudność sprawiło pytanie o to, kto otrzymał Nagrodę Nobla wraz z Mieczysławem Biegunem.

Sporo rozmyślań kosztowało też pytanie o owłosione liście. Ryzyko w tym przypadku nie opłaciło się graczowi. Nie udało się dotrzeć do pytania o milion, ale uczestnik wrócił do domu z gwarantowaną sumą 40 000 PLN.

Powiem to po anielsku, game over - stwierdził rozczarowany Urbański.

