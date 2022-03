Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Anna Wróbel, która była uczestniczką drugiego sezonu show "Ślub od pierwszego wejrzenia" wkurzyła się na ekspertkę. Kilka lat po udziale celebrytki w programie psycholożka odniosła się do jej relacji. Choć jej słowa nie oceniały bezpośrednio małżeństwa Anny i Grzegorza, to jej wypowiedź bardzo zabolała kobietę. Domaga się przeprosin. Wspiera ją w tym inna uczestniczka show.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita wspiera Annę

Annę Wróbel zabolała wypowiedź Małgorzaty Chorzewskiej. Dotyczyła różnych sposobów okazywania czułości w programie.

Jeżeli chodzi o eksperyment, to mamy różnych ludzi. Jedni boją się złapać za rękę, a inni nie mają problemu z pójściem do łóżka. My tego nie oceniamy, ale obserwujemy, jakie to będzie miało konsekwencje dla relacji. Mnie nie było w drugiej edycji, ale znam tę historię. Co z tego, że był ten seks - stwierdziła.

Często przez ten seks nie widać innych cech, które są absolutnie nie do zniesienia - dodała ekspertka.

Dla Anny Wróbel ta wypowiedź to było za dużo. Napisała do ekspertki Chorzewskiej, domagając się przeprosin, ale ich nie otrzymała. Podzieliła się tą informacją na InstaStories. Po jej stronie stanęła Anita Szydłowska z trzeciej edycji show.

Do eksperymentu wiele osób nie chce się zgłosić z obawy o hejt internautów. Czy warto to eskalować wywiadami takimi jak ten? - zastanawiała się na Instagramie.

Dopytywała też, dlaczego psycholożka sprawia komuś przykrość. Dla niej ten temat jest szczególnie ważny, bo sama ma wykształcenie psychologiczne.

Mnie na studiach uczono czegoś innego, ale przede wszystkim też nigdy nie wypowiadam się negatywnie o innych uczestnikach, nawet jeśli mnie ktoś o to pyta w wywiadach - podkreśliła.

Anita staje po stronie Anny Wróbel InstaStories

Myślicie, że Anna Wróbel doczeka się przeprosin?

