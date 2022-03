Więcej o programach telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Siódma edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozpoczęła się w TVN-ie 1 marca. W pierwszym odcinku poznaliśmy Agnieszkę i Kamila, którzy stanęli na ślubnym kobiercu. W tym sezonie matrymonialnego show produkcja zdecydowała się na zmianę formuły, dlatego od początku wiadomo, jakie pary stworzyli eksperci. Od razu zaczęły pojawiać się także przewidywania widzów na temat tego, czy dane małżeństwo okaże się sukcesem. Aby znaleźć nieco więcej wskazówek, fani programu błyskawicznie odnaleźli instagramowe konto Agnieszki. Uczestniczka programu kilka miesięcy temu zamieściła dość niepokojący post, z którego może wynikać, że udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" nie przebiegł do końca po jej myśli.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Kamil nie są już razem?

29-letnia Agnieszka pochodzi z Białegostoku i na co dzień pracuje w banku. 27-letni Kamil mieszka we Włocławku i jest zatrudniony w rodzinnej firmie prowadzonej przez siostrę oraz jej męża. Obydwoje są zaradni, niedawno zdecydowali się na zakup mieszkania, a jak wynika z opinii ekspertów, w podobny sposób patrzą na świat i mają bardzo zbliżone podejście do życia. Po pierwszym odcinku siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w którym mieli okazję już się poznać, przyznali, że bardzo się sobie spodobali, a eksperci trafili w dziesiątkę także, jeśli chodzi o wygląd. Co więc mogło pójść nie tak?

Pod koniec 2021 roku Agnieszka zamieściła na Instagramie długi post, w którym podsumowała minione 12 miesięcy. Z racji tego, że to właśnie rok temu zgłosiła się do programu i wzięła ślub z Kamilem, jej wpis odnosi się niewątpliwie również do udziału w eksperymencie. Słowa Agnieszki, niestety, nie do końca napawają optymizmem. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pisze m.in., że ma za sobą porażki i rozczarowania, z których wyciągnęła lekcje na przyszłość.

Kolejny rok jak w kalejdoskopie. Mnóstwo radości, przeplatanej smutkiem, mnóstwo sukcesów, ale i porażek, rozczarowań, które czegoś mnie nauczyły. Nie bałam się spełniać marzeń, celów, postanowień. Robiąc rachunek sumienia - to był piękny rok, dałam z siebie wszystko, co mogłam - pisze Agnieszka.

W kolejny rok wchodzę silniejsza i mądrzejsza. Wiem, że mam ze sobą ludzi, moich ludzi, którzy będą zawsze przy mnie, cokolwiek się wydarzy, poprą moje szalone pomysły, czasami sprowadzą na ziemię. Dziękuję, że byliście przy mnie przez cały ten czas i dziękuję, że będziecie - dodała.

Czy w gronie "ludzi", o których pisze Agnieszka, nadal jest Kamil? Czy może to do męża z programu odnoszą się słowa o rozczarowaniu? Aby mieć pewność, jakie jest rozwiązanie tej zagadki, musimy poczekać do finału siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ciekawostką jest jednak fakt, że Agnieszka i Kamil początkowo obserwowali się na Instagramie, ale przestali tuż po emisji pierwszego odcinka. Czyżby w ten sposób starali się tuszować wynik eksperymentu?

