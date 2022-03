Więcej informacji na temat uczestników popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia El Dursi o diecie w "Hotelu Paradise"

Niedawno wystartowała piąta edycja "Hotelu Paradise". Program cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Tym razem miejscem miłosnych potyczek jest rajska Panama. Ostatnio w luksusowym hotelu zamieszkała nowa uczestniczka.

Gwiazdy na premierze Batmana. Zoe Kravitz swoją kreacją nawiązała do roli w filmie

"Hotel Paradise 5": Wiktoria Kozar przeszła sporą metamorfozę

Do grona uczestników "Hotelu Paradise 5" dołączyła niedawno Wiktoria Kozar. Piękna blondynka wzbudziła spore zainteresowanie męskiej części mieszkańców rajskiego hotelu. Aspirująca celebrytka w ciągu ostatnich pięciu lat przeszła sporą metamorfozę. Zobaczcie, jak wyglądała w 2017 roku.

Wiktoria Kozar w 2017 roku - 'Hotel Paradise 5' fot. instagram.com/viktoriakozar

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka pokazała poruszające rodzinne zdjęcie

"Hotel Paradise 5": Wiktoria Kozar dołączyła do programu

Wiktoria Kozar jest nową uczestniczką "Hotelu Paradise 5". Pochodzi z Warszawy i właśnie skończyła 23 lata. Sześć lat temu wyjechała do Londynu. W stolicy Wielkiej Brytanii Wiktoria studiuje prawo, jednak karierę chce związać z fotomodelingiem. Nowa mieszkanka rajskiego hotelu ma podwójne obywatelstwo, jej ojciec jest Rosjaninem. Ideałem uczestniczki "Hotelu Paradise" jest wysoki i umięśniony mężczyzna, który będzie o nią zabiegał. Dziewczyna przyznaje, że w związku potrafi być trudna.

Zakochana Wiktoria jest troszeczkę obsesyjna. Jestem bardzo zazdrosną osobą. Nawet follow na Instagramie potrafi mnie zirytować, nawet lajk. Lubię być numerem jeden. Jestem sama, ponieważ uważam, że nie mam szczęścia w miłości. Moje serce jest bardzo otwarte - wyznała Wiktoria.

Kto wie, może uda jej się znaleźć wymarzonego partnera w programie.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy