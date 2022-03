Więcej informacji na temat uczestników popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik poznali się na planie czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zakochani do dziś tworzą szczęśliwe małżeństwo. W styczniu powitali na świecie pierwszą wspólną pociechę. Dziewczynka otrzymała imię Antonina. Ostatnio szczęśliwa mama pochwaliła się wzruszającą rodzinną fotografią.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Agnieszka pokazała rozczulające zdjęcie. "Jedna z najpiękniejszych chwil"

Agnieszka Łyczakowska jest bardzo aktywna na Instagramie. Obserwuje ją tam ponad 200 tysięcy fanów. Ostatnio kobieta opublikowała na swoim profilu niezwykłą rodzinną fotografię. Miała też dla obserwatorów ważny przekaz.

Dla mnie jedna z najpiękniejszych chwili… Antonina poznała swoją prababcię. Niedługo moja babcia kończy 90 lat, trzyma dwumiesięczną Tosię, a mi łzy płyną ze szczęścia, że te dwie kobietki, trzy pokolenia różnicy, mogły się spotkać, zobaczyć, przytulić - napisała.

Agnieszka nawiązała również do wojny w Ukrainie, przez którą sytuacja większości rodzin stała się dramatyczna. Dodała, że teraz jeszcze bardziej docenia możliwość spotkania z bliskimi.

Patrząc teraz, co dzieje się za naszą granicą, tak blisko nas. Jeszcze bardziej doceniam takie chwile, bo kto wie, ile nam ich zostało? Doceniajmy, pomagajmy i cieszymy się każdym dniem, jaki dany jest nam przeżyć - napisała pod postem uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Internauci byli zachwyceni zdjęciem. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Patrząc na to zdjęcie, mam ciarki, cudowne jest.

Cudowny widok, łezki cisną się do oczu. Rodzinka to najlepsze szczęście, jakie mamy. Doceniajmy to.

Tyle miłości i historii na jednym zdjęciu - zachwycali się fani.

Trzeba przyznać, że fotografia naprawdę chwyta za serce. Mamy nadzieję, że przed rodziną Agnieszki Łyczakowskiej jeszcze wiele pięknych, wspólnych chwil.

