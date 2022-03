Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Magdalena Chorzewska dołączyła do grona ekspertów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w trzeciej edycji programu i razem Piotrem Mosakiem i prof. Bogusławem Pawłowskim decyduje, kto powinien stanąć na ślubnym kobiercu. Psycholożka do tej pory uważana była za ostoję programu i nie zasłynęła z żadnej wzbudzającej kontrowersję wypowiedzi. Zmieniło się to pod koniec lutego, gdy Chorzewska mocno rozzłościła swoimi słowami dwoje byłych uczestników matrymonialnego show. Teraz ekspertka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pozwoliła sobie na kolejną krytykę, tym razem wymierzoną w kandydatki programu.

Zobacz wideo Najgłośniejsze rozstania w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"

Odrzutowiec Kardashian wygląda jak mieszkanie. Ma... dywaniki ze swoim imieniem

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Magdalena Chorzewska krytycznie o kandydatkach

W siódmym sezonie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" twórcy postanowili zmienić nieco formułę i od razu ujawniać, w jaki sposób eksperci sparowali uczestników. W drugim odcinku programu poznaliśmy 34-letniego Piotra i 29-letnią Dorotę. Magdalena Chorzewska bardzo ciepło wypowiedziała się o uczestniczce i podkreślała, że mimo iż Dorota nie była do tej pory w poważnym związku, zdecydowanie jest już gotowa do małżeństwa i była pewna, że w programie znajdzie drugą połówkę.

Ona przyszła z taką pewnością, że ona wie, że będzie tutaj miała męża i tak pomyślałam sobie: ok, to szukamy ci męża, dziewczyno. Ale ona jest fajna - skomentowała psycholożka.

Prof. Pawłowski wtrącił, że wszystkie kobiety zgłaszające się do programu, są fajne. Chorzewska nie zgodziła się jednak z tą opinią i wbiła szpilę kandydatkom.

Nie wszystkie są fajne. Zdarzały się mniej fajne - odparła.

Najpiękniejsze suknie ślubne gwiazd. Która robi największe wrażenie?

Magdalena Chorzewska postanowiła zacząć wypowiadać się o kandydatach i uczestnikach nieco bardziej szczerze? Pod koniec lutego udzieliła wywiadu w Plejadzie, w którym odniosła się do zachowań osób z poprzednich edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zarzuciła w nim m.in. Adamowi Miciakowi z trzeciej edycji, że oszukał partnerkę z programu, zatajając przed nią fakt, że jest w związku. Skomentowała także relację Anny Wróbel i Grzegorza Zygadło z edycji drugiej, mówiąc, że decyzja o szybkim pójściu do łóżka nie zawsze jest dobra.

---

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy