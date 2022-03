"Love Island". Pierwsza uczestniczka opuściła wyspę! "Dopiero co rozpakowała walizki"

Więcej informacji na temat popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

W miniony poniedziałek Polsat wyemitował pierwszy odcinek piątego sezonu reality show "Love Island". Pierwszy dzień na Wyspie Miłości przyniósł nowe pary, do programu dołączyły także dwie nowe uczestniczki - Oliwia i Agnieszka. Niestety, jedna osoba musiała się już pożegnać.

"Love Island 5". Odpadła pierwsza uczestniczka

Następnego dnia mężczyźni postanowili przyrządzić swoim wybrankom śniadania. Panie były zachwycone, zwłaszcza Patrycja. Kobieta była oczarowana staraniami swojego partnera Włodka. Mężczyzna wyznał jednak Oliwii, że między nim a jego wybranką nie do końca zaiskrzyło i zamierza dać szansę także innym dziewczynom. Miłą atmosferę przerwał SMS, który zakomunikował uczestnikom, że czas, aby Oliwia i Agnieszka wybrały partnerów. Obie kobiety postanowiły walczyć o serce Konrada, który musiał podjąć decyzję. Mężczyzna uznał, że chce bliżej poznać Oliwię, a w wyniku jego wyboru, Agnieszka musiała opuścić "Wyspę Miłości". Pozostali uczestnicy nie spodziewali się takiego obrotu spraw. Nikt nie przypuszczał, że ktoś pożegna się z programem już pierwszego dnia.

Reszta dnia upłynęła mieszkańcom "Love Island" na poznawaniu swoich partnerów. Okazało się, że Michał i Ania czują się razem świetnie i nie planują zmieniać wybranków. Niestety tego samego nie można powiedzieć o Julii i Robercie, między którymi wyraźnie nie zaiskrzyło. Z kolei Iwona, która obecnie jest singielką, postanowiła lepiej poznać Włodka. Również Konrad i Oliwia mogli spędzić trochę czasu na osobności. Para wybrała się na pierwszą randkę. Mężczyzna nie mógł ukryć zachwytu nad wybranką.

Jestem totalnie na tak! - wyznał podekscytowany Konrad.

Myślicie, że między Konradem a Oliwią naprawdę zaiskrzyło?

