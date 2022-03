Więcej informacji na temat popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

W zeszłym tygodniu TVN wyemitował premierowy odcinek nowego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Siódma odsłona matrymonialnego show będzie miała nieco inną formułę niż poprzednie. Widzowie nie będą musieli już czekać kilka tygodni, aby poznać wybór ekspertów. W kolejnych odcinkach będą przedstawianie poszczególne pary. W ubiegłym tygodniu na ślubnym kobiercu stanęli Agnieszka i Kamil. Tym razem poznaliśmy Dorotę i Piotra.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7". Poznaliśmy kolejną parę

W drugim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" eksperci dobrali kolejną parę. Dorota ma 29 lat i pochodzi z Lublina. Dziewczyna nie była jeszcze w poważnym związku. Do programu zgłosiła się z nadzieją, że znajdzie kogoś z kim uda jej się zbudować trwały związek. Zdaje sobie sprawę, że być może będzie musiała się przeprowadzić do przyszłego męża.

Liczyłam się z tym, że jednak ten mój mąż nie będzie z Lublina, bo skoro przez prawie trzydzieści lat nie znalazłam go w Lublinie, to nie ma go w Lublinie - mówiła uczestniczka.

Jej programowym mężem został Piotr. Mężczyzna ma 34 lata i mieszka w Zduńskiej Woli. Jego największym marzeniem jest założenie rodziny. Mama uczestnika nie mogła uwierzyć, że jej syn weźmie ślub z nieznajomą kobietą.

W odcinku zobaczyliśmy też, jak Dorota wybiera suknię ślubną. Przyszłej pannie młodej towarzyszyły najbliższe kobiety. Mama uczestniczki, widząc córkę w białej kreacji, nie kryła emocji. Piotr również stanął przed wyborem ślubnego stroju.

W dniu ceremonii uczestnikom towarzyszył lekki stres. Oboje wydawali się jednak cieszyć zbliżającym ślubem. Przyszli małżonkowie spodobali się sobie wizualnie. Nie wiadomo jednak, czy zdecydowali się powiedzieć sobie sakramentalne "tak". Tego dowiemy się w przyszłym odcinku.

Oglądacie nową edycję "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

