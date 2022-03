Więcej informacji na temat popularnych programów znajdziecie na stronie Gazeta.pl

W 513. odcinku "Milionerów" o szansę gry o milion walczyła szóstka nowych kandydatów. Szczęśliwcem, który zasiadł w fotelu obok Huberta został Wojciech Sip z Poznania. Uczestnik już na początku swojej drogi do głównej wygranej napotkał nie lada przeszkodę. Nikt nie spodziewał się, że pytanie o kartkę papieru może przysporzyć tyle trudności.

Małgorzata Ohme poległa w "Milionerach" na prostym pytaniu. Odpowiada na hejt

"Milionerzy". Arkusz formatu A4 złożony na pół da nam kartkę:

A. A0

B. A3

C. A6

D. A9

Pan Wojciech długo się zastanawiał, postanowił wykorzystać też koło ratunkowe "pół na pół". W końcu zdecydował się na zaznaczenie odpowiedzi C.

"Milionerzy". Któremu z państw Polska wypowiedziała wojnę w XX wieku?

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie o składanie kartki papieru

Na szczęście koło ratunkowe pomogło panu Wojciechowi. Odpowiedź C, którą zaznaczył uczestnik okazała się prawidłowa.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z ostatnich odcinków

W 512. odcinku Wiktor Bochenek przekonał się, że ryzyko nie zawsze się opłaca. Uczestnik postawił na łut szczęścia przy pytaniu o liście. Mógł wygrać 125 tysięcy, niestety zaznaczył błędną odpowiedź i grę zakończył z gwarantowaną sumą 40 tys. złotych.

Z kolei pani Anna w odcinku 464. zastanawiała się, czyją bronią jest Walther Polizeipistole Kriminal. Na szczęście kobieta zaznaczyła prawidłową odpowiedź i mogła kontynuować grę o milion.

Sporo trudności miał Szymon Batura, który musiał się zmierzyć z nietypowym pytaniem. Całe szczęście, że uczestnik skorzystał z pomocy publiczności, która pomogła mu wytypować prawidłową odpowiedź.

