Uli Lisieckiej (Iga Krefft) wydawało się, że raz na zawsze odcięła się od przeszłości i piekła, które zgotował jej ojciec. Bronisław Jakubczyk (Michał Broitenwald) na długi czas zniknął z jej życia, jednak postanowił przypomnieć sobie o córce i zażądał od niej alimentów. Ula początkowo miała opory, czy pomóc ojcu po tym, jak ją potraktował, jednak współczucie wzięło górę. Gdy zobaczyła, w jakim stanie jest lokum, w którym mieszka Jakubczyk, nie miała serca zostawić go samego. Podczas jednej z wizyt u ojca Lisiecka z przerażeniem odkryje, że mężczyzna jest nieuleczalnie chory.

"M jak miłość". Ojciec Uli umrze? Lisiecka odkryje prawdę o stanie zdrowia Jakubczyka

Do tej niezwykle smutnej sytuacji dojdzie w 1645. odcinku "M jak miłość". Ula, będąc u ojca w odwiedzinach, przypadkiem natrafi na dokumentację medyczną mężczyzny. Dowie się z niej, że Bronisław Jakubczyk jest ciężko chory i ma nikłe szanse na przeżycie. Lisiecka będzie zrozpaczona. Mimo że z ojcem nie układało jej się dobrze, zrozumie, że nie jest jeszcze gotowa, żeby go stracić.

Bartek Lisiecki (Arkadiusz Smoleński) początkowo był przeciwny kontaktom żony z Jakubczykiem. Uważał, że ojciec chce wykorzystać dobre serce Uli. Ostatecznie Bartek przemyśli sprawę, zrobi mu się żal Uli, dlatego postanowi pojechać do Zalesia i ją przeprosić. Lisiecka niespodziewanie zacznie płakać i wyzna mężowi, czego dowiedziała się na temat ojca. Okaże się też, że Jakubczyk doskonale zdaje sobie sprawę ze swojego stanu. Mężczyzna postanowi rozpocząć pisanie testamentu.

Niewykluczone, że Ula nie pozwoli ojcu się poddać i pomoże mu rozpocząć leczenie. Z pewnością jednak rodzinę Lisieckich czekają kolejne bardzo trudne chwile. Nie tak dawno stracili dwoje innych bardzo bliskich członków rodziny - w wypadku samochodowym zginęli Andrzej (Tomasz Oświeciński) i Marzenka (Olga Szomańska), brat i szwagierka Bartka. Czy będą musieli radzić sobie z kolejnym traumatycznym doświadczeniem? Emisja 1645. odcinka "M jak miłość" w TVP2 zaplanowana została na 14 marca na godzinę 20:55.

