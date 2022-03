Więcej na temat programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl.

Aneta i Robert Żuchowscy ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" stali się ulubieńcami widzów, odkąd tylko pojawili się na ekranie. Tych dwoje połączyło szczere uczucie, które rozwijało się na oczach tysięcy widzów. Niedawno zostali rodzicami. Para na początku lutego powitała na świecie syna. Fanów ucieszył też fakt, że małżonkowie nie ukrywali imienia nowego członka rodziny. Ostatnio na Instagramie Robert podzielił się kolejnymi uroczymi kadrami - tym razem ze swoich urodzin.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Robert świętował urodziny. Wzruszające słowa uczestnika

Robert na instagramowym profilu zamieścił zdjęcia z tortem i opublikował post, w którym napisał kilka wzruszających słów. Były uczestnik programu skończył 32 lata i odniósł się nie tylko do swojego wieku.

I stało się! Jestem pełnoletni od 14 lat. Kolejny rok za mną, a przede mną, mam nadzieję, kolejne piękne lata wraz z Anetą Żuchowską. Najlepszy prezent, jaki mogłem w życiu dostać, pojawił się na początku lutego tego roku - napisał.

Chodzi oczywiście o narodziny syna pary. Od początku Robert pokazuje, że jest wsparciem dla żony, a odkąd Mieszko pojawił się na świecie - także dumnym tatą. Zamieścił życzenia, nie tylko dla siebie. Nawiązał do wojny w Ukrainie.

Patrząc na dzisiejsze czasy, życzyłbym sobie i wam przede wszystkim pokoju na świecie. Pomimo tak pozytywnego dnia, ciągle z tyłu głowy mam całą sytuację u naszych wschodnich sąsiadów, bo wojna i krzywda niewinnych ludzi nie jest nigdy rozwiązaniem! Miłość, pokój, wolność - dodał.

Pod postem posypały się życzenia od fanów. Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" przyniósł mu nie tylko miłość i rodzinę, ale także popularność. Profil Roberta obserwuje już prawie 100 tysięcy osób. My także dołączamy się do życzeń.

