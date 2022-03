Więcej na ten wojny przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Atak Rosji w Ukrainę wstrząsnął całym światem. Wielu nie spodziewało się, że mające ogromną przewagę militarną siły Władimira Putina, tak długo nie będą potrafiły zdobyć żadnego ukraińskiego miasta. Do obrony ojczyzny zaciągnęło się wielu bohaterskich ochotników. Wśród nich są popularni artyści.

Zobacz wideo Zełenski apeluje o przyjęcie Ukrainy do Unii i ogłasza uwolnienie więźniów z doświadczeniem bojowym

Ukraińscy muzycy walczą na wojnie. "Wezmę broń i pójdę walczyć o mój kraj"

Jednym z nich jest Andrij Chływniuk, wokalista popularnej grupy Boombox. Muzyk nie wahał się, jak przyznał w rozmowie z portalem Euro News i zaraz po wiadomości o bandyckiej napaści wojsk rosyjskich, zdecydował, że chwyci za broń.

Zabiorę moje dzieci do bezpiecznego domu, do babci. A potem wrócę, by postępować zgodnie z instrukcjami rządu i jeśli będzie to konieczne, wezmę broń i pójdę walczyć o mój kraj. Zbombardowali nas, ale to, co teraz słyszę, to pełne wsparcie zewsząd, od każdego, kto mnie zna i słucha mojej muzyki.

W sieci pojawiło się nagranie Chływniuka w militarnym ubraniu, z bronią w dłoni. Mężczyzna wykonuje patriotyczną pieśń "Czerwona Kalina".

Na YouTubie ma miliony wyświetleń. Yarmark chwycił za karabin

Kolejnym artystą, który dzielnie odpiera atak rosyjskiego najeźdźcy, jest Yarmak. To hip-hopowy muzyk, którego najpopularniejszy utwór "Serce dziecka" ma na YouTubie ponad 150 milionów wyświetleń.

Niebawem poznamy zapewne personalia kolejnych artystów, którzy przyłączyli się do walki o Ukrainę. Miejmy nadzieję, że obronią ojczyznę i już niebawem karabin będą mogli z powrotem zamienić na mikrofon.

