W "Milionerach" pytania bywają trudne i podchwytliwe. Czasami jednak wystarcza odrobina wiedzy z różnych dziedzin. Po raz kolejny okazało się, że nieoceniona jest ta z historii. W jednym z ostatnich odcinków znajomość wydarzeń z XX wieku była przepustką do dużych pieniędzy. Nie obyło się bez przeszkód.

"Milionerzy". Które z wymienionych to jedyne państwo, któremu w XX wieku Polska wypowiedziała wojnę?

W "Milionerach" padło pytanie dotyczące wywołania wojny przez Polskę.

Które z wymienionych to jedyne państwo, któremu w XX wieku Polska wypowiedziała wojnę:

A: Japonia

B: Rosja

C: Niemcy

D: Czechosłowacja

Uczestnik obstawiał Japonię, jeszcze zanim pojawiły się wszystkie możliwe odpowiedzi. Kiedy na ekranie wyświetliły się wszystkie warianty, zwątpił. Po chwili zastanowienia postanowił jednak obstawić odpowiedź A. Ostateczna decyzja okazała się słuszna. W tym przypadku przydała się wiedza z historii. Choć szkolne podręczniki od historii nie omawiają tego tematu zbyt obszernie, Polska była w stanie wojny z Japonią aż przez 16 lat. Wywołała ją cztery dni po ataku na Pearl Harbor. Przed II wojną światową te dwa kraje były w bardzo dobrych stosunkach. Wszystko zmieniło się, kiedy podczas konfliktu Polska i Japonia znalazły się w dwóch przeciwnych obozach.

Polski rząd jako członek sojuszu antyniemieckiego wypowiedział wojnę, lecz premier Japonii nie przyjął tego do wiadomości, uznając, że Polacy zrobili to pod presją Wielkiej Brytanii. Wojna polsko-japońska nigdy nie była otwartym konfliktem zbrojnym. Była to sieć wzajemnych deklaracji. Niemniej skończyła się dopiero po 16 latach podpisaniem aktu pokojowego.

