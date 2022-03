"Żony Miami". Aneta i George nigdy nie będą małżeństwem. Wszystko przez tajemniczy pakt

Więcej na ten temat przeczytasz na portalu Gazeta.pl

Aneta podbiła serca widzów programu"Żony Miami". Piękna blondynka pokazuje w telewizji, jak wygląda jej bajeczny, amerykański sen. Kobieta szczęście odnalazła u boku George'a, 70-letniego multimilionera. Jak się okazuje, para nigdy nie sformalizuje swojego związku. Powód takiej decyzji jest dosyć tajemniczy.

"Żony Miami". Aneta Glam o tajemniczym pakcie. "Nie będzie żadnego ślubu"

O umowie opowiedziała modelka w rozmowie z "Plejadą". Aneta przyznała, że sama nie zna szczegółów enigmatycznego paktu, wie jedynie, że jej ukochany zawarł go z najbliższą rodziną.

Nie będzie żadnego ślubu, to jest jakiś pakt, który George zawarł ze swoim bratem i jego synem, że nigdy nie wezmą ślubu

"Żony Miami". Aneta o związku z Georgem. "Musimy się starać tak, jakbyśmy byli młodą parą"

Jak jednak podkreśla bohaterka "Żon Miami" papierek nie jest jej potrzebny do trwania u boku multimilionera. Co więcej, brak formalizacji wpływa bardzo odświeżająco na związek modelki i bogacza.

Ja mu ufam, on mi ufa i może dlatego jesteśmy tacy szczęśliwi, bo nie mamy papierka i każdy musi się starać, żeby ten związek przetrwał. Jest coś takiego, że jak podpiszesz papierek, to myślisz, że już nie musisz się starać. Facet staje się gruby, kobieta wydaje za dużo kasy, później rzuca faceta i ma jakiegoś młodego ogrodnika. A ja nie mogę, bo nie jesteśmy małżeństwem. Musimy się starać tak, jakbyśmy byli młodą parą, żeby nie doszło do rozstania. To jest chyba nasz sposób na sukces - mówi żona Miami w rozmowie z portalem.

