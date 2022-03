Więcej tekstów dotyczących programów telewizyjnych znajdziesz na Gazeta.pl.

28 lutego ruszył długo wyczekiwany piąty sezon programu "Love Island". Jedną z wyspiarek, która zamieszkała w hiszpańskiej willi, jest Kamila Rumin. Choć uczestniczka show aktualnie zachwyca blond lokami, to na archiwalnych zdjęciach jest nie do poznania.

"Love Island 5". Kamila Rumin przeszła metamorfozę

Kamila Rumin ma 24 lata, ale mimo młodego wieku doskonale wie, czego oczekuje od potencjalnego partnera. Zgłosiła się do programu, aby znaleźć prawdziwą miłość. Uczestniczka show prowadzi wraz z mamą własny biznes fryzjerski w Częstochowie - sama specjalizuje się w męskim strzyżeniu. Na Instagramie znajdziemy jej kilka zdjęć z przeszłości. Uwagę zwraca przede wszystkim inny kolor włosów oraz mniejsza liczba tatuaży.

Nowe odcinki "Love Island" można oglądać od poniedziałku do piątku oraz w niedziele o godzinie 22.05. Widzowie piątej edycji będą mogli obejrzeć również odcinki specjalne "Sobota na Love Island". W dodatkowych epizodach zobaczymy zakulisowe, nieemitowane wcześniej materiały. Będą się one pojawiały co sobotę na platformie Polsat Go. Finałowy odcinek "Love Island 5" pojawi się najprawdopodobniej na początku kwietnia 2022 roku.

