W premierowym odcinku "Love Island. Wyspy miłości" widzowie poznali pięć dziewcząt: Julię, Patrycję, Iwonę, Anię i Kamilę, a skład ekipy uzupełniło tyle samo panów: Łukasz, Robert, Włodek, Michał i Konrad. Początkowo Islanderzy stopniowo wkraczali do willi, a chwilę później mieli okazję wybrać, z kim będą spali podczas najbliższej doby.

Pierwsze pary w "Love Island. Wyspie miłości"

Okazało się, że wśród ekipy "Love Island. Wyspy miłości" jest żyjący w Niemczech Łukasz, który ma ochotę założyć rodzinę, była dziewczyna Wojtka Goli z Fame MMA Patrycja, kumpela Ingi z "Hotelu Paradise" Julia, Iwona, która rozstała się z partnerem trzy miesiące przed ślubem i bliźniaczo podobna do Karoliny Gilon Kamila.

Najpierw panowie wkroczyli do willi i oczekiwali na przyjście przyszłych partnerek. Chwilę później ustawili się w jednej linii i stawiali krok naprzód, jeśli zza ściany pojawiała się uczestniczka, z którą chcieliby stworzyć parę. Ostateczny głos miała jednak ona - mogła zdecydować, czy chce wybrać pana wychodzącego przed szereg czy kogoś zupełnie innego.

Ostateczny skład wygląda następująco:

Iwona - Konrad

Ania - Michał

Kamila - Łukasz

Julia - Robert

Patrycja - Włodek

"Love Island. Wyspa miłości". Nieprzewidziany zwrot akcji

Pod koniec odcinka "Love Island. Wyspy miłości" okazało się, że to jeszcze nie koniec wrażeń. Do programu weszły dwie nowe uczestniczki, co oznacza, że walka o panów będzie zdecydowanie bardziej zacięta.

