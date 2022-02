Więcej informacji na temat popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

"Farma" to reality showPolsatu. Grupa śmiałków zamieszkała w gospodarstwie pozbawionym prądu, bieżącej wody i dostępu do internetu. Uczestnicy dzielnie zmagali się z wiejskimi zadaniami, niestety zwycięzca mógł być tylko jeden. Kto zdobył 100 tys. złotych oraz tytuł "Super Farmera"?

"Farma". Co wydarzyło się w poprzednim odcinku?

W poprzednich odcinkach show dowiedzieliśmy się, że jako pierwszy do finału wszedł Kuba "Wojna". Do szczęśliwego grona dołączyła też Kinga. Niestety, tuż przed ostatnim epizodem, uczestnicy wyeliminowali Karola. Miejsce w finałowej trójce zajął więc Tomek.

Jestem zadowolony. Ja tu nikogo nie grałem. Cieszę się tą chwilą. To mój najszczęśliwszy kłos - przyznał ostatni finalista.

Przed ogłoszeniem wyników troje szczęśliwców wzniosło razem toast za swoje zdrowie.

"Farma". Kto został zwycięzcą programu?

Ostatni dzień w gospodarstwie uczestnicy rozpoczęli od uroczystego śniadania. Najpierw jednak postanowili wykonać po raz ostatni swoje wiejskie zadania. Podczas zwycięskiego posiłku towarzyszyła im koza Matylda.

Nigdy nie spożywałem zwycięskiego śniadania i to w towarzystwie kozy - żartował Tomasz.

Następnie nadeszła pora na moment kulminacyjny show. Troje finalistów wkroczyło do studia w glorii. Produkcja "Farmy" postanowiła przypomnieć najciekawsze fragmenty z pobytu w gospodarstwie. Następnie uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami z programu. Każdy z nich przyznał, że udział w show był cenną lekcją. Finaliści zgodzili się też, że najbardziej będzie im brakować zwierząt.

Najbardziej będę tęsknić za Luną. Zżyłam się z nią. Właściciel będzie musiał mnie informować, co u niej - powiedziała Kinga.

W końcu przyszła pora na ogłoszenie zwycięzcy. Głosy widzów rozłożyły się dość równomiernie, jednak największą ich liczbę otrzymał Kuba "Wojna". To właśnie do niego trafił tytuł "Super Farmera", złote widły i 100 tys. złotych.

Producenci "Farmy" już ogłosili, że powstanie kolejna edycja. Castingi do reality show już się rozpoczęły.

