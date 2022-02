Więcej informacji na temat popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Wiosną TVP startuje z nową ramówką. Nowości programowe i serialowe zagoszczą nie tylko na głównych kanałach, ale też tematycznych. W TVP Kobieta zadebiutuje nowy program. W roli prowadzących zobaczymy nowy telewizyjny duet - Martę Manowską i Mateusza Szymkowiaka.

Marta Manowska i Mateusz Szymkowiak poprowadzą nowy program

Już niebawem na antenie TVP Kobieta pojawi się nowy program - "Rozmowy o...". Jego gospodarzami będą Marta Manowska i Mateusz Szymkowiak. Podekscytowany prezenter podzielił się nowiną na Instagramie. W opublikowanym poście nie szczędził komplementów dla nowej koleżanki z pracy.

Manowska! Mistrzyni telewizyjnego wywiadu. Potrafi przepięknie rozmawiać o emocjach i uczuciach. Jest dociekliwa i błyskotliwa. Ma w sobie taką wspaniałą ciekawość drugiego człowieka. Od dawna ją obserwuję i bardzo jej kibicuję. Kilkanaście dni temu dowiedziałem się, że jest pomysł, abyśmy stworzyli telewizyjny duet. Bardzo mocno trzymałem za to kciuki. Stało się i dzieje się! Od marca w TVP Kobieta prowadzimy razem "Rozmowy o..." - napisał na swoim profilu dziennikarz.

Mateusz Szymkowiak zdradził też, że z Martą Manowską od razu znaleźli wspólny język i świetnie im się razem pracuje.

Dziś nagrywaliśmy „o kobietach". O tym co to znaczy i czy rzeczywiście kobiety „chcą za bardzo", ale także o stereotypowości, kobiecej sile i przedsiębiorczości czy modzie oraz jej zmianach na przestrzeni lat. Ta przestrzeń na dyskusję w tym kanale jest dla nas obojga tak bardzo cenna, niczym najpiękniejszy skarb. Po nagraniach Marta powiedziała mi, że czuła się ze mną fajnie i bezpiecznie. A ja jej, że czuję, że zaczęło się coś fascynującego - wyznał prezenter.

Jesteście ciekawi nowego programu Manowskiej i Szymkowiaka?

