"Rolnik szuka żony". Marta i Paweł zapraszają do siebie na farmę. Mają ważny powód

Paweł i Marta z programu "Rolnik szuka żony" z pewnością znajdują się wśród najbardziej udanych par, połączonych przez program. Nie tylko razem dbają o swoją relację. Wkrótce na świat przyjdzie ich wspólne dziecko, a w przyszłym roku chcą się pobrać. Teraz uczestnicy programu TVP zdecydowali się zaprosić fanów na swoją farmę. Wszystko to robią w szczytnym celu.

"Rolnik szuka żony". Marta i Paweł zapraszają na farmę

Marta i Paweł przyłączyli się do akacji wspierającej Julkę z Bolesławca. Dziewczynka walczy z nowotworem. Jej najbliżsi zbierają pieniądze na kosztowne, zagraniczne leczenie.

Paweł wraz z narzeczoną zapraszają do siebie, oprowadzą po swojej farmie, pokażą szkockie krowy wysokogórskie i opowiedzą o nich. W pakiecie zapewniają obiad i nocleg w Zajeździe Milówka - czytamy w opisie licytacji.

Paweł poinformował o akcji na Instagramie.

Jeśli chcecie pomóc, a przy okazji spotkać się z nami i odwiedzić naszą farmę to zapraszamy - napisał.

Licytacja zaczyna się od 100 zł. Paweł niedawno odebrał wyróżnienie w konkursie na rolnika roku, więc jego farma z pewnością jest ciekawym miejscem do odwiedzenia.

