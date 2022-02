Więcej ciekawostek z programu telewizyjnego znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Sielanka w panamskiej willi dobiegła końca. Pierwsze dni w piątej edycji "Hotelu Paradise" były bardzo spokojnie, ale pierwsza "Puszka Pandory" wywołała spore poruszenie. Klaudia obawiała się, że była zbyt szczera. Karolina za to nie potrafiła jednoznacznie odpowiedzieć, kto najbardziej wpadł jej w oko.

"Hotel Paradise". Co wydarzyło się podczas pierwszej "Puszki Pandory"?

Zainteresowanie wokół Elizy, która w rajskim hotelu pojawiła się jako ostatnia, spowodowało, że w trakcie "pandory" musiała opowiedzieć więcej o sobie.

Przede wszystkim przyszłam tu przeżyć przygodę, bo taka okazja raczej się zdarza raz w życiu. Poznać na pewno dużo pozytywnych ludzi, co już mi się udało, być w przepięknym miejscu, to też mi się udało. Jeśli udałoby mi się z kimś nawiązać poważniejszą relację, to byłoby super, ale nie przyszłam tutaj z myślą konkretnie, że to jest mój must have i ja tu muszę znaleźć miłość i muszę wyjść z miłością i wygraną - zdradziła 19-latka.

Miała też zadanie - wybrać sobie partnera. Postawiła na Grzesia, z którym wcześniej była już na kolacji.

"Hotel Paradise". Nowa piękność może namieszać w programie. Dziewczyny już ją oceniły

Sporo wydarzyło się też w parze Klaudii i Michała. Najpierw mężczyznę zaatakowała Karolina.

Nie zachowuje się w porządku, jeśli mówi coś do mnie, a później idzie do innej osoby i mówi jej coś, co nie zgadza się z tym, co mówi mi - stwierdziła.

Mężczyzna zareagował.

Ja nie przyszedłem tutaj grać, od początku to mówię. Raczej wydaje mi się, że nie chciałbym założyć paktu, tym bardziej że bardzo dobrze się ze wszystkimi dogaduję. Jest między nami bardzo fajna atmosfera, także nie mam tego w głowie - zapewnił.

Wtedy jednak jego słowa podważyła Karolina, która stwierdziła, że taka propozycja od Michała już padła. Z kim miałby "paktować"?

No uważam, że ze mną. Pytałeś się tam na górze, czy moglibyśmy siebie nawzajem ochronić - zdradziła.

Blondynka postawiła na szczerość. Wyznała, że jej zdaniem ich para najgorzej się dogaduje. Później za to przepraszała. Stwierdziła, że nie chciała zdradzić chłopaka, z którym dzieli pokój, chociaż ewidentnie między nimi nie iskrzy. Nie mogła powstrzymać łez.

