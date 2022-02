Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Po rekordowo krótkiej, bo zaledwie dwumiesięcznej przerwie, "Ślub od pierwszego wejrzenia" powraca na szklane ekrany. Siódma edycja zadebiutuje w TVN-ie już 1 marca, a tradycyjnie tydzień wcześniej miała premierę na platformie Player. Twórcy programu zdecydowali się na zmianę formuły, bo już w pierwszym odcinku poznaliśmy pierwszą dobraną przez ekspertów parę i byliśmy świadkami jej ślubu. Fani nie tylko błyskawicznie znaleźli uczestników na Instagramie, ale też zauważyli, że mocno usiłują nie zdradzać wyniku eksperymentu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Uczestnicy chcą ukryć wynik eksperymentu?

W pierwszym odcinku siódmego sezonu poznaliśmy pochodzącą z Białegostoku 29-letnią Agnieszkę oraz mieszkającego we Włocławku 27-letniego Kamila. Eksperci zgodnie stwierdzili, że są gotowi na poważny związek i pod wieloma względami bardzo do siebie pasują. Jak na razie wiadomo jedynie, że spodobali się sobie podczas pierwszego spotkania, co, jak pokazała już wielokrotnie historia programu, nie jest bez znaczenia.

Analizując instagramowy profil Agnieszki, fani szybko zauważyli, że pod postami uczestniczki chętnie udziela się siostra Kamila, która komentuje je w bardzo przyjacielski sposób. Część widzów w jednym z wpisów Agnieszki doszukiwało się też przesłanek, że małżeństwo okazało się porażką. To, co zwraca jednak największą uwagę, to fakt, że Agnieszka i Kamil nie obserwują się już na Instagramie, mimo że tuż po emisji pierwszego odcinka nadal mieli się w znajomych.

Być może taki krok zasugerował im ktoś z produkcji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a może po prostu uczestnicy sami chcieli uniknąć zbędnych spekulacji. Jak widać na próżno. Jak pokazują poprzednie edycje, do wszystkich tego typu przesłanek trzeba podchodzić z dość dużą ostrożnością. Pewność co do wyników eksperymentu będziemy mieć dopiero w ostatnim odcinku siódmej edycji, a do tego czasu jeszcze sporo może się wydarzyć.

