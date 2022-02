Więcej o teleturnieju "Milionerzy" przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

W 464. odcinku "Milionerów" pani Anna z łatwością odpowiedziała na dwa pierwsze pytania, które zagwarantowały jej wygraną w wysokości tysiąca złotych. Problem pojawił się przy pytaniu za pięć tysięcy złotych. Jak brzmi prawidłowa odpowiedź na pytanie: Czyją bronią jest nazywany Walther Polizeipistole Kriminal?

"Milionerzy". Czyją bronią jest nazywany Walther Polizeipistole Kriminal?

A. Herkulesa Poirot

B. Batmana

C. Bonda

D. mistrza Yody

Zanim uczestniczka zdecydowała się na odpowiedź, odtworzyła w głowie sylwetki wszystkich bohaterów. Choć z początku nie była pewna, drogą dedukcji zdecydowała się na odpowiedź. Tym samym poprosiła Huberta Urbańskiego o zaznaczenie odpowiedzi C.

Dedukcja podpowiada mi, że była to broń Bonda - pani Anna wybrała odpowiedź C.

"Milionerzy". Czyją bronią jest nazywany Walther Polizeipistole Kriminal? Prawidłowa odpowiedź

Walther Polizeipistole Kriminal jest niemieckim pistoletem, który produkowano już przed II wojną światową. Posługuje się nim agent z serii o Jamesie Bondzie. Początkowo był właścicielem pistoletu Berreta 418, a po interwencji jednego z fanów jego broń zastąpiono właśnie na PKK. Prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź C.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z innych odcinków

Każdy uczestnik musi trafić na pytanie, które go zaskoczy. Ostatnio jeden z uczestników musiał wskazać co wyróżnia miłośników żucia betelu. Skorzystał z pomocy publiczności, która jak zwykle okazała się być niezawodna.

