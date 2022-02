Więcej aktualnych informacji przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Paweł Olejnik nie znalazł szczęścia u boku Kasi, którą poślubił w programie. Na początku widzowie bardzo kibicowali tej parze i wierzyli, że stworzą udany związek. Niestety po czasie okazało się, że nie pasują do siebie i oboje podjęli decyzję o rozstaniu. Mimo wszystko dla 33-latka udział w eksperymencie okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ dzięki byłej zonie poznał aktualną partnerką, co więcej postanowił już więcej jej nie ukrywać. W mediach społecznościowych pochwalił się wspólnym nagraniem.

Najpiękniejsze suknie ślubne gwiazd. Która robi największe wrażenie?

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Ukochana Pawła na dobre zagościła w jego życiu

W grudniu ubiegłego roku Paweł Olejnik przy okazji składnia życzeń z okazji świąt Bożego Narodzenia pochwalił się, że w jego życiu pojawił się ktoś wyjątkowy.

Szczęśliwych świąt, życzę wam z moją gwiazdką. Ten rok był jak kolejka górska bez atestu. Na szczęście dziś mogę powiedzieć, że kolejny zapowiada się wyjątkowo. Wiecie już, że jest ktoś dla mnie bliski, ktoś, komu zależy, żeby mnie poznać.

Do życzeń dodał wspólne zdjęcie z ukochaną. Nie pokazał jednak jej twarzy i podkreślił, że jego partnerka chciałaby jeszcze zachować anonimowość.

Gwiazdka chciałaby zachować jeszcze anonimowość.

Paweł Olejnik Screen: Instagram/@_pawel_olejnik

Niedługo potem okazało się, że uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odnalazł szczęście u boku kuzynki jego byłej żony. W dalszym ciągu nie było jednak wiadomo, jak wygląda jego ukochana. Wszelkie wątpliwości nareszcie zostały rozwiane.

Pilnuję, żeby miała dobrą stylówkę na mieście - napisał Paweł.

Paweł Olejnik Screen: Instagram/@_pawel_olejnik

Co ciekawe, pomimo tego, że pomiędzy Kasią i Pawłem w dalszym ciągu jest bardzo napięta atmosfera, to uczestniczka show przyznała, że nie ma żalu do byłego męża i kuzynki o to, że są razem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kasia dopytywana o kuzynkę. "Czy masz im za złe?"

------

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Relacja na żywo

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie