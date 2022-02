Więcej na temat programu telewizyjnego znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

"Hotel Paradise" dopiero co powrócił na antenę TVN 7, a już budzi sporo emocji. W trzecim odcinku siódmego sezonu show, w rajskiej willi, w panamie pojawił się nowy uczestnik, który od razu sporo namieszał. Aż dwóch mężczyzn pozostaje bez pary - a jak wiadomo, w tym programie do zwycięstwa trzeba dwojga. Do czego się posuną, żeby znaleźć wybrankę?

"Hotel Paradise". Nowy uczestnik wprowadził sporo zamieszania

Ekscytacja pojawieniem się nowego uczestnika była ogromna, ponieważ kobiety biorące udział w programie miały okazję poznać go już wcześniej. Udawał asystenta somelierki, podczas degustacji włoskich win.

Jesteś najlepszym aktorem na świecie - wykrzyknęły, kiedy pojawił się w rajskim hotelu.

Od razu rozbił parę Kacpra i Karoliny. Sevag mieszka w Warszawie, ale ma włoskie korzenie, dlatego tak świetnie poradził sobie z zadaniem. Długo mieszkał też w Dubaju.

Jak ja zobaczyłam, że chłopak wchodzi i od razu łapie kontakt wzrokowy ze mną, to już wiedziałam, co jest na rzeczy - stwierdziła Karolina.

Kiedy dziewczyna została rozdzielona z Kacprem przez nowego uczestnika, zaczęła doceniać swojego byłego partnera.

Fajny jest z charakteru - stwierdziła.

Dodatkowo Sevag podpadł jej, biorąc kąpiel przy otwartych drzwiach. Karolina czuła się skrępowana.

Powodzenie dziewczyny zaczęło wzbudzać napięcie. U innych uczestniczek pojawiła się zazdrość. Grzegorz w tym odcinku był właściwie jedynym uczestnikiem, który nie zabiegał o uwagę Karoliny. Zamiast tego zaczął się zaprzyjaźniać z Klaudią i Olą. Zapewniał je, że także mają szansę na wygraną.

Ona po prostu twarzą robi robotę. (...) Dla mnie to jest tyle - stwierdził Grzegorz.

Blondynka była właściwie otoczona przez zainteresowanych nią mężczyzn.

"Hotel Paradise". Do programu dołączyła też Eliza

Do programu dołączyła też 19-letnia Eliza, która urodziła się we Włoszech. Jej pasją jest tenis stołowy. Dlatego panowie, którzy byli singlami, musieli rozegrać mecz, którego stawką była randka z brunetką. W emocjonującym starciu wygrał Grzegorz, który najdłużej spał w "singlówce".

Randka chyba się udała, bo na jej zakończenie Grzegorz przeniósł Elizę przez próg panamskiej willi. Czy ich relacja przetrwa, kiedy dziewczyna pozna pozostałych uczestników?