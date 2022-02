Więcej ciekawostek na temat programu telewizyjnego znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Piotr Mosak jest psychologiem, którego widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" darzyli szczególną sympatią. Chociaż po ostatniej edycji wielu fanów programu narzekało na specjalistów, którym nie udało się stworzyć zbyt wielu udanych par, to on zawsze cieszył się popularnością. Informacja o tym, że w nowej edycji może go zabraknąć, dla wielu była więc szokująca. Chociaż jeszcze niedawno stacja zapowiadała, że Mosaka nie zabraknie, okazało się, że w nowej edycji już go nie zobaczymy.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr Mosak wyjaśnia, czemu dochodzi z programu

Po informacji o możliwej zmianie składu ekspertów w programie napisaliśmy do Piotra Mosaka z prośbą o komentarz.

Nie zgadzały się terminy. Produkcja nie mogła przesunąć swoich terminów, a ja swoich. Tak po prostu wyszło, normalna sytuacja - wyjaśnia psycholog.

Miejsce Mosaka zajmie Karolina Tuchalska-Siermińska. Ekspert nie skomentował tej decyzji.

Kim jest nowa ekspertka "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? To psycholożka i trenerka umiejętności psychospołecznych, a także fizjoterapeutka, edukatorka i wykładowczyni.

Ekspertka skupia się na promowaniu takich zagadnień jak: dbałość o zdrowie psychiczne, samoakceptacja i poczucie wartości, efektywna komunikacja, budowanie zdrowych relacji z sobą i innymi ludźmi, motywacja do działania czy zmiana nawyków - zapowiadają twórcy "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Nowa uczestniczka już wywołała burzę. Wszystko przez jeden wpis

Tuchalska-Sermińska prowadzi profil edukacyjny na Instagramie - @odnova.psycholog. Stara się tam promować dbanie o zdrowie psychiczne.