"Ślub od pierwszego wejrzenia". Nowa uczestniczka już wywołała burzę. Wszystko przez jeden wpis

Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Siódma edycja w TVN-ie rozpocznie się rekordowo szybko, bo pierwszy odcinek trafi do emisji po dwóch miesiącach od zakończenia sezonu szóstego "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Tradycyjnie program przedpremierowo można oglądać z tygodniowym wyprzedzeniem na Playerze. A to oznacza, że spora część widzów wie już, co wydarzyło się w pierwszym odcinku (przestrzegamy przed spoilerami w dalszej części artykułu!). Okazuje się, że twórcy programu zmienili formułę, dzięki czemu byliśmy już świadkami ślubu jednej z par. Fani programu, którzy bardzo szybko odnaleźli pannę młodą na Instagramie, znaleźli także post, który może oznaczać, że w jej przypadku małżeństwo zakończyło się sporym niepowodzeniem.

Zobacz wideo Najgłośniejsze rozstania w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"

Najpiękniejsze suknie ślubne gwiazd. Która robi największe wrażenie?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Uczestniczka namieszała jednym wpisem

W pierwszym odcinku siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poznaliśmy historię 29-letniej Agnieszki i 27-letniego Kamila. Eksperci postanowili dobrać ich w parę, argumentując, że obydwoje mają podobne podejście do życia i są w takim samym stopniu religijni. Pod koniec odcinka Agnieszka i Kamil stanęli na ślubnym kobiercu i jak na razie wypowiadali się na swój temat w samych superlatywach.

Fani programu szybko natrafili na profil Agnieszki na Instagramie. Choć uczestniczka siódmego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie jest szczególnie aktywna w mediach społecznościowych, pokusiła się o post podsumowujący 2021 rok, w którym odbył się jej ślub z Kamilem.

Mnóstwo radości, przeplatanej smutkiem, mnóstwo sukcesów, ale i porażek, rozczarowań, które czegoś mnie nauczyły. Nie bałam się spełniać marzeń, celów, postanowień. Robiąc rachunek sumienia - to był piękny rok, dałam z siebie wszystko, co mogłam - pisze Agnieszka.

W kolejny rok wchodzę silniejsza i mądrzejsza. Wiem, że mam ze sobą ludzi, moich ludzi, którzy będą zawsze przy mnie, cokolwiek się wydarzy, poprą moje szalone pomysły, czasami sprowadzą na ziemię. Dziękuję, że byliście przy mnie przez cały ten czas i dziękuję, że będziecie - dodała.

Mieszkanie Agnieszki Kotońskiej jest takie jak ona. Nie ma w nim miejsca na minimalizm

Widzowie programu analizują słowa Agnieszki na dwa sposoby. Część z nich jest przekonana, że rozczarowania, o których pisze w poście, wprost odnoszą się do ślubu z Kamilem. Inni uważają z kolei, że uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dodała wpis celowo, aby zmylić fanów show.

Brzmi jak porażka.

Anecie i Robertowi też krakaliście po jakimś tekście Anety. Tam się dobrze skończyło i tutaj będzie tak samo.

A pod zdjęciem jedyny komentarz od siostry jej męża programowego, w postaci serduszka. Chyba że pozostali w dobrych relacjach - piszą fani na Facebooku.

Agnieszka, chociaż też jest obecna na facebookowej grupie fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia", póki co nabrała wody w usta. Jak na razie pozostaje nam więc tylko cierpliwie czekać na dalszy rozwój wypadków.