Popularność "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdaje się w Polsce przybierać na sile. Emocje po szóstym sezonie, który zakończył się jesienią ubiegłego roku, jeszcze nie do końca opadły, a już 1 marca 2022 roku w TVN-ie staruje kolejna edycja matrymonialnego show. Ku zaskoczeniu widzów w pierwszych zapowiedziach, które opublikowała stacja, wśród wymienionych ekspertów zabrakło Piotra Mosaka. Wygląda jednak na to, że psychologa po prostu przypadkiem pominięto. Tydzień przed emisją pierwszego odcinka siódmego sezonu serwis cozatydzien.pl informuje, że mentorów tym razem będzie czworo.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Parom pomoże czworo ekspertów

Do tej pory w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" panel ekspertów, który łączył pary w programie, składał się z trzech osób. Od trzeciego sezonu tworzą go: psycholożka i psychoterapeutka Magdalena Chorzewska, psycholog i terapeuta par Piotr Mosak oraz antropolog, profesor nauk biologicznych Boguslaw Pawłowski. Jak czytamy na serwisie cozatydzien.pl, w siódmej edycji dołącza do nich także psycholożka, Karolina Tuchalska-Siermińska.

Do ekipy ekspertów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znanej z poprzednich edycji dołącza nowa osoba. Wraz z Piotrem Mosakiem, Magdaleną Chorzewską i Bogusławem Pawłowskim uczestników dobierać będzie psycholog Karolina Tuchalska-Siermińska. To ich decyzje otworzą nowy rozdział w życiu szóstki singli szukających miłości - podaje serwis.

Jak widać, Piotr Mosak póki co nigdzie się nie wybiera. Stacja nie wyjaśniła jednak, skąd powstała decyzja, aby poszerzyć grono ekspertów. Nie zmienia się liczba uczestników ani zawieranych małżeństw, a pozostałe zasady programu mają pozostać bez zmian. Być może jeszcze jedna osoba na pokładzie ma zapewnić dodatkowe wsparcie biorącym udział w eksperymencie i zapewnić im większe szanse powodzenia?

Karolina Tuchalska-Siermińska to psycholożka, która jeszcze przed udziałem w programie jest osobą bardzo rozpoznawalną, a jej instagramowy profil śledzi już ponad 100 tys. osób. Tuchalska-Siermińska również w tym medium dzieli się poradami, które w dużym stopniu skupiają się na samoakceptacji, a także budowaniu relacji ze sobą i bliskimi. Prywatnie jest mężatką i matką dwójki dzieci.