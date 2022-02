Więcej aktualnych informacji przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Kasia i Paweł byli tą parą, która w szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" budziła ogromne emocje. Choć widzowie na początku wieszczyli im ogromną miłość i uważali, że są dla siebie stworzeni, to z czasem zaczęły wychodzić na światło dzienne różne problemy. Ostatecznie po zakończeniu show oboje podjęli decyzję o rozstaniu. Paweł szybko znalazł sobie nową miłość. Uczestnik programu jest szczęśliwie zakochany w kobiecie, która od początku miała być nim zainteresowana. W grudniu zeszłego roku okazało się, że z kuzynką jego byłej żony łączy go coś więcej niż tylko przyjaźń. Czy z tego powodu Kasia zerwała z nią kontakt?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kasia zdradziła, czy utrzymuje kontakt ze swoją kuzynką

Podczas instagramowego Q&A jeden z fanów zapytał Kasię wprost, czy mimo wszystko dalej utrzymuje kontakt ze swoją kuzynką oraz o to, czy ma żal do niej, że związała się z jej byłym mężem. Uczestniczka szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie unikała odpowiedzi na to pytanie i szczerze napisała, co sądzi na ten temat.

Tak, mam [kontakt - przyp.red.], między nami nic się nie zmieniło - zapewniała Kasia

Następnie wyjaśniła, że nie ma żalu do swojej kuzynki.

Dlaczego miałbym mieć? W końcu to ja ich poznałam - dodała.

Na koniec była partnerka Pawła zaznaczyła, że życzy im wszystkiego dobrego na wspólnej drodze życia. Jej słowa są o tyle zaskakujące, że w ostatnim czasie konflikt byłego małżeństwa, który rozpoczął się w programie, przybrał na sile i oboje poruszają w mediach społecznościowych kolejne kontrowersyjne sprawy na temat swojej relacji. Pytanie, która strona wreszcie powie sobie "dość".

