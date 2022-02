Więcej informacji na temat popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski pokazuje córce stadion

W 461. odcinku "Milionerów" grę kontynuowała pani Barbara z Warszawy. Kobieta świetnie sobie radziła, aż do pytania za 75 tys. złotych. Wtedy to uczestniczka wykorzystała pierwsze koło ratunkowe. Najwięcej trudności sprawiło jednak pani Barbarze kolejne pytanie, które warte było 125 tysięcy. Jak brzmiało?

Na Instagramie wygładzone, w rzeczywistości mają problemy ze skórą. Ariana Grande ma wypryski

"Milionerzy". Kto otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla wraz z Mieczysławem Biegunem?

Pani Barbara szła jak burza, aż do pytania za 125 tys. złotych, które brzmiało: Mieczysław Biegun został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla za rok 1978 wraz z prezydentem:

A. Polski

B. Izraela

C. Egiptu

D. Czech

Magda Gessler zdradza, kto mógłby zagrać w jej autobiograficznym filmie

"Milionerzy". Jak brzmi prawidłowa odpowiedź na pytanie o laureata Pokojowej Nagrody Nobla za rok 1978

Pani Barbara nie znała odpowiedzi na to pytanie, postanowiła zadzwonić do swojej przyjaciółki. Kobieta również nie była pewna, o kogo chodzi. Zaznaczyła jednak, że stawiałaby na "Egipt". Ostatecznie uczestniczka zdecydowała się wycofać z gry. Pani Barbara zapomniała, że dysponuje jeszcze jednym kołem ratunkowym. Kobieta przyznała, że jeśli miałaby wybrać któryś z wariantów, to posłuchałaby przyjaciółki i zaznaczyłaby odpowiedź C. - "Egiptu". Okazało się, że byłby to poprawny wybór.

Kolejnym zawodnikiem, który rozpoczął walkę o milion złotych, był pan Radosław z Poznania. Uczestnik dotarł do pytania za pięć tysięcy złotych, na które udzielił poprawnej odpowiedzi. W następnym odcinku powalczy o znacznie większe kwoty. Mężczyzna ma do dyspozycji jeszcze dwa koła ratunkowe - "pół na pół" oraz "telefon do przyjaciela".

Oglądaliście ostatni odcinek "Milionerów"?