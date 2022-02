Eurowizja 2022. Krystian Ochman w gronie faworytów. Kogo jeszcze typują bukmacherzy?

Więcej aktualnych informacji ze świata muzyki znajdziecie na stronie Gazeta.pl

W minioną sobotę odbył się koncert, podczas którego wyłoniono polskiego reprezentanta na tegoroczną Eurowizję. Jury oraz widzowie zadecydowali, że do Turynu pojedzie Krystian Ochman. Zwycięzca "The Voice of Poland 11" już wcześniej wymieniany był jako faworyt. Ostatnio okazało się, że artysta jest też w gronie kandydatów, którzy są typowani przez bukmacherów na zwycięzców całego konkursu.

Eurowizja 2022. Krystian Ochman faworytem bukmacherów

Już 24 europejskie państwa wybrały swoich reprezentantów na Eurowizję 2022. Bukmacherzy typują więc potencjalnych zwycięzców. Okazuje się, że w tym zaszczytnym gronie znalazł się także polski kandydat. W zestawieniu faworytów, Krystian Ochman znalazł się w pierwszej trójce. W niektórych rankingach zajmuje drugie, w innych trzecie miejsce. Liderami są Włosi. W tym roku zeszłorocznych zwycięzców reprezentuje duet - Mahmood & Blanco z piosenką "Brividi". Według danych, które opublikował portal eurovisionworld.com, Italia ma aż 19% szans na powtórzenie sukcesu. W tym samym zestawieniu nasz reprezentant plasuje się na trzecim miejscu, tuż za Australią, z wynikiem 9%. W rankingu może jednak dojść jeszcze do wielu zmian, gdyż 17 państw dopiero ogłosi swoich reprezentantów. Wiadomo też, że, zajmująca do tej pory wysokie miejsce w zestawieniu, reprezentantka Ukrainy, Alina Pash, na Eurowizję nie pojedzie.

