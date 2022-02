Ulę Lisiecką czekają ciężkie chwile i powrót do dramatycznej przeszłości. Bohaterka "M jak milość" niespodziewanie otrzyma list z sądu, a jego treść zmusi ją do konfrontacji z tym, co przeżyła jako dziecko.

5 instagram.com/@mjakmilosc.official Otwórz galerię Na Gazeta.pl