"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iga była stalkerką Karola? Padła szczera odpowiedź

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" doczekał się w Polsce sześciu edycji i wciąż cieszy się ogromną popularnością. Niedawno na Playerze pojawiły się dwa odcinki specjalne z udziałem wybranych uczestników wszystkich sezonów. Dowiedzieliśmy się m.in. że Iga, która w programie została połączona w parę z Karolem, ma spory żal do Laury, z którą związał się mężczyzna. Wyznała, że ta za jej plecami rozpoczęła relację z jej mężem. Temat relacji Igi i Karola wrócił tym samym do mediów, a uczestnik show zorganizował Q&A, podczas którego odpowiedział na pytania widzów.

"ŚOPW". Karol szczerze odpowiada na pytania fanów. Zdradził czy będzie ślub

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Karol zdradza, czy Iga była jego stalkerką

Jeden z widzów zapytał wprost Karola, czy nazwałby Igą swoją stalkerką. Mężczyzna odpowiedział przecząco. Uczestnik zdradził również, że Laura i Maciej są już po rozwodzie. Karol wyznał również, że obrączka, którą nosi na palcu ma dla niego wymiar symboliczny:

Jest to dla mnie symbol, który nas łączy i przypomina, że jest ktoś obok ciebie, kto darzy cię takim samym uczuciem i możesz na nim polegać.

Iga Śmiechowicz i Karol Maciesz zostali przez ekspertów połączeni w parę, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. Krótko po zakończonej emisji wyszło na jaw, że mężczyzna związał się z Laurą Wielich. Teorię na temat ich związku przedstawił Jacek Wojciechowski, który próbował stworzyć relację z Natalią Kobielą, co ostatecznie im się nie udało. Przyznał, że według niego Karol i Laura "znali się wcześniej i zgłosili się do eksperymentu, sądząc, że ich dobiorą i będą mieć fajne wesele".

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iga ostro odpowiada Karolowi: Nie darzę go żadnym uczuciem