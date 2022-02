"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kasia usłyszała nową diagnozę. "Nie mogłam chodzić, kulałam"

Więcej ciekawostek na temat programu telewizyjnego znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Fani programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" mieli okazję sprawdzić, co nowego słychać u ich ulubionych uczestników, oglądając odcinek specjalny. Eksperci zawiedli, łącząc w małżeństwo Pawła i Kasię. To chyba jedna z najgorzej dobranych par w historii programu. Mężczyzna bez ogródek krytykował postawę Kasi. Ona ma jednak coś na swoje usprawiedliwienie. W trakcie programu zmagała się z problemami zdrowotnymi, jednak teraz wyznała, że nie była to borelioza.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kasia za niepowodzenie z Pawłem wini chorobę

Kasia w odcinku specjalnym przyznała, że teraz jej życie wygląda inaczej. Ma plany na przyszłość i chce się realizować w nowym zawodzie.

Moje życie po eksperymencie zmieniło się. Jestem w trakcie robienia kursu dla opiekunek. Chciałabym założyć żłobek, ale jest to odległe marzenie - wyznała Kasia w odcinku specjalnym programu.

Zdradziła też, że w trakcie kręcenia programu przechodziła trudny czas. Jej zdrowie było zagrożone. Najpierw myślała, że to choroba wywołana przez ukąszenie kleszcza.

W trakcie leczenia boreliozy i w trakcie eksperymentu czułam się tragicznie. Nie mogłam chodzić, kulałam i okazało się, że to nie jest w ogóle borelioza. To jest choroba tkanki łącznej, czyli choroba autoimmunologiczna, która zaatakowała mi właśnie mięśnie, stawy. Jestem w trakcie leczenia. Nie będzie tak, jak przed chorobą, czyli nie będę w stu procentach zdrowa, bo tej choroby nie da się wyleczyć, można ją zaleczyć, wyciszyć. Myślę, że gdyby nie ta choroba, to z Pawłem być może mogłoby się potoczyć to zupełnie inaczej - wyjawiła uczestniczka.

Myślicie, że gdyby była w lepszej kondycji, jej małżeństwo z Pawłem by przetrwało?