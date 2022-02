"Hotel Paradise". Produkcja zmienia zasady. Uczestnicy zostaną wystawieni na próbę

Więcej ciekawostek na temat programu telewizyjnego znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

"Hotel Paradise" to popularny program, w którym miłość przeplata się z rywalizacją. Widzowie śledzą losy uczestników na TVN 7. Stawką jest 100 tysięcy złotych, jednak nie można jej zdobyć samodzielnie. Konieczne jest dobieranie się w pary. Okazuje się, że w najnowszym sezonie show doskonale znane widzom zasady zostaną nieco zmienione.

"Hotel Paradise". Idą zmiany. Na co musimy się przygotować?

Widzowie nadal będą mogli śledzić stałe elementy programu takie jak Pandory, Rajska wyrocznia i Rajskie rozdania, ale pojawią się też nowości - ułatwienie dla nowych uczestników dołączających do grupy

W tej edycji pojawi się nowy [element] - "Szansa od raju". Uczestnikom dochodzącym do programu trudniej zintegrować się z grupą i w krótkim czasie stworzyć pary. Dziewięcioro pierwszych uczestników ma łatwiejsze zadanie. Dlatego każdy nowy mieszkaniec mieszkanka, wchodzący po nich, otrzyma "Szansę od raju" - czytamy w zapowiedzi produkcji na Instagramie.

Co to właściwie znaczy?

Spośród postawionych przed nimi trzech szkatułek, będą mogli wybrać jedną, której zawartość pomoże im w Panamie. Gdy do programu wejdą jednocześnie dwie osoby lub więcej, będą musiały zawalczyć o prawa do szkatułek - brzmi komunikat.

W szkatułkach ukrywać się będą cenne rzeczy. W jednej z nich znajdzie się immunitet, czyli najatrakcyjniejsza nagroda, której każdy z uczestników pragnie. W drugiej szkatułce znajdzie się przywilej. Jaki? Za każdym razem będzie on przybierał inną formę. Trzeci pojemnik będzie najmniej przyjemną niespodzianką. Uczestnik może trafić na pustą kopertę. To będzie oznaczać, że nie dostanie nic, jest zdany tylko na siebie.

To nie wszystkie zmiany. Każdy mieszkaniec opuszczający "Hotel Paradise", będzie bohaterem "Przesłania z raju". O co chodzi? Twórcy programu chcą, by było bardziej sentymentalnie, dlatego zaplanowali, że osoba odchodząca z show będzie otrzymywać listy od innych uczestników, z przesłaniem, złotą myślą lub radą na przyszłość. Ta część programu będzie dostępna wyłącznie na Playerze.