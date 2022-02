Więcej o teleturnieju "Milionerzy" znajdziesz na Gazeta.pl

W 460. odcinku programu "Milionerzy" z szansy na wielką wygraną skorzystał pan Artur. Jak brzmiało pytanie za dziesięć tysięcy złotych?

"Milionerzy". Co łączy trylinkę z komórką plastra miodu?

Uczestnik miał bardzo dobrą passę podczas występu w "Milionerach". Trudności pojawiły się przy pytaniu za dziesięć tysięcy złotych. Pan Artur usłyszał od Huberta Urbańskiego następujące pytanie: Co łączy trylinkę z komórką plastra miodu?.

Odpowiedzi były następujące:

A. sześciokątny kształt

B. kremowy kolor

C. budują je pszczoły

D. zrobione są z wosku

"Milionerzy". Jak brzmi prawidłowa odpowiedź na pytanie: Co łączy trylinkę z komórką plastra miodu?

Pan Artur od razu przyznał, że nie ma pojęcia czym jest trylinka. Próbował znaleźć jakiekolwiek powiązania, ale nie chciał niepotrzebnie przedłużać gry. Postanowił poprosić o pomoc publiczność, która okazała się być niezawodna.

Być może publiczność będzie bardziej wiedziała czym jest trylinka, bo ja nie mam pojęcia - Pan Artur poprosił o wykorzystanie jednego z kół ratunkowych.

Trylinka to płyty betonowe o sześciokątnym kształcie używane do budowy parkingów lub tymczasowych dróg. Poprawna odpowiedź na pytanie "Co łączy trylinkę z komórką plastra miodu?" to A.

