W teleturniejach zdarzają się gracze, którzy zapisują się na kartach historii niekoniecznie tylko dzięki rekordowym wygranym. Widzowie "Jaka to melodia?" niezwykłą sympatią obdarzyli Bartosza Lubowieckiego, ucznia liceum, który wśród pozostałych graczy wyróżnia się nieprawdopodobną energią i pogodą ducha. 15 lutego 2022 roku TVP wyemitowała kolejny już odcinek programu z jego udziałem, a tym razem Bartosz nie miał sobie równych i bez większego trudu doszedł do finału.

"Jaka to melodia?". Bartosz Lubowiecki został ulubieńcem widzów

W odcinku wyemitowanym w połowie lutego jeden z konkurentów Bartosza miał za sobą już dwie wygrane, jednak nie miał szans z wiedzą nastolatka. Uczeń liceum wykazał się nieprawdopodobną znajomością muzyki i doszedł do finału. Sześć utworów odgadł w zaledwie kilkanaście sekund, niestety, noga powinęła się mu przy ostatniej piosence i nie udało mu się wygrać. Sam Bartek nie przejmuje się jednak porażkami, bo, jak czytamy w artykule zamieszczonym na stronie szkoły, do której uczęszcza, udział w "Jaka to melodia?" traktuje jako zabawę. Widać to zresztą po jego zachowaniu w programie - Bartek nie ma problemu, aby pogratulować wygranej osobie czy przybić piątkę z uczestnikiem, który wyprzedził go z podaniem poprawnej odpowiedzi.

Bartosz Lubowiecki jest uczniem Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. Wychowawca nastolatka w wywiadzie z kopernik.tv przyznał, że chłopak od pewnego czasu wykazywał ogromne zainteresowanie muzyką i przejawiał talent do błyskawicznego odgadywania tytułów piosenek. Marzeniem Bartka stało się wzięcie udziału w "Jaka to melodia?" i okazało się, że bez problemu przeszedł casting. Pierwszy raz wziął udział w teleturnieju jeszcze w 2020 roku, a od tego czasu w programie pojawiał się już kilkukrotnie. Doskonale znają go fani programu, którzy uwielbiają odcinki z udziałem żywiołowego Bartka.

Bartosz, jesteśmy razem z żoną twoimi fanami. Pomijając to, że masz niesamowitą wiedzę muzyczną, zachwyca nas twoja naturalność, pogoda ducha i taka piękna radość.

Jest Bartosz - osobowość wszech czasów. Ale będzie się działo!

Gratulacje dla Bartosza! Ciekawa osoba, żywioł i temperament. Super ten dzisiejszy odcinek! - czytamy w komentarzach na fanpage'u "Jaka to melodia?".

Niewykluczone, że Bartosza będziemy w programie oglądać jeszcze niejednokrotnie. Jak czytamy na stronie ostrodaflesz.pl, uczeń liceum zapowiadał, że zamierza wrócić do teleturnieju. Zgodnie z regulaminem "Jaka to melodia?" w programie może brać udział co pół roku.