Już w sobotę, 19 lutego, odbędą się polskie preselekcje do tegorocznej Eurowizji. Choć o szansę reprezentowania naszego kraju walczyć będzie dziesięciu kandydatów, to tylko troje z nich ma, według internautów, realne szanse. Do grona faworytów należą: Kuba Szmajkowski, Ania Byrcyn oraz Krystian Ochman. Na wyraźne prowadzenie wysuwa się jednak ten ostatni, o czym świadczą wyniki plebiscytu "Nasz Faworyt PL2022" organizowanego przez portal Dziennik Eurowizyjny.

Eurowizja 2022. Krystian Ochman faworytem internautów

W miniony poniedziałek portal Dziennik Eurowizyjny podał wyniki plebiscytu "Nasz Faworyt PL2022", w którym internauci wybierali swojego kandydata do zwycięstwa w polskich preselekcjach do Eurowizji. Głosowanie wygrał Krystian Ochman i jego piosenka "River". Zwycięzca "The Voice of Poland" zdobył 17,53 procent poparcia. Na drugim miejscu znalazł się Kuba Szmajkowski z utworem "Lovesick". Podium zamyka Ania Byrcyn i "Dokąd". Co ciekawe, zaliczana wcześniej do grona faworytów Daria z piosenką "Paranoia" zajęła dopiero piąte miejsce.

Eurowizja 2022. Kto wybierze polskiego reprezentanta?

W tym roku na wybór polskiego reprezentanta będzie przebiegał inaczej niż w poprzednich latach. Zwycięzcę preselekcji wybierze pięcioosobowe jury, w którego skład wejdą: Halina Frąckowiak, piosenkarka, Marek Sierocki, dziennikarz muzyczny, Marcin Kusy, dyrektor radiowej Jedynki, Krystian Kuczkowski, dyrektor programowy TVP oraz Szymon Orłowski, muzyk i kompozytor. Wpływ na wynik będą miały także SMS-y telewidzów, którzy będą mogli głosować na swoich faworytów podczas transmitowanego na żywo koncertu konkursowego.