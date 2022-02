Więcej na temat programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Kamila z programu "Rolnik szuka żony" cieszy się dużą popularnością. Ma ponad 150 tysięcy fanów na Instagramie, a sławę, którą zdobyła w telewizji, przeniosła do internetu. We wtorek 15 lutego rolniczka pochwaliła się, że obchodzi urodziny. Przygotowania do tego wyjątkowego dnia trwały już od rana. Kamila, zanim wszyscy pospieszą z życzeniami, postanowiła się upiększyć.

"Rolnik szuka żony". Kamila świętuje urodziny. Zafundowała sobie nową fryzurę

Jako bohaterka miłosnego programu, Kamila wzbudzała w widzach sporo emocji. Ostatecznie nie udało się jej jednak znaleźć ukochanego. Mimo wyboru Adama, szybko okazało się, że tych dwoje mówi innym językiem. Rolniczka nie poddała się i nadal szuka drugiej połówki. W czasie trwania show pojawiały się głosy, że jest sama przez wybredność, lecz ona stanowczo temu zaprzeczała.

Mimo że była uczestniczka "Rolnik szuka żony" nie ma ukochanego, stara się, by wyglądać olśniewająco dla samej siebie. W dniu urodzin zafundowała sobie nową fryzurę i makijaż. Najpierw odświeżyła kolor włosów, o czym poinformowała na InstaStories, a później stylistka fryzur wyczarowała na jej głowie romantyczne fale. Rolniczka złożyła także sobie życzenia.

Wszystkiego najlepszego dla mnie. Życzę sobie, aby moi bliscy byli zdrowi i abym czuła szczęście w serduszku - napisała pod zdjęciami metamorfozy.

W komentarzach posypały się życzenia. Odezwała się także Elżbieta z "Rolnik szuka żony". Nie szczędziła pochlebnych słów i życzyła znalezienia tego jedynego. Rolniczki po programie bardzo się zaprzyjaźniły.

Moja ty piękna, wyglądasz olśniewająco. Spełnienia marzeń kochana, cudownego mężczyzny, który będzie cię nosił na rękach. Prawdziwego przyjaciela, partnera i coś więcej. Moja droga, spełniaj swoje marzenia - skomentowała Elżbieta.

Kamila pokazała także tort, który przygotowali dla niej najbliżsi. Przyszli do niej już o północy, by wspólnie świętować dzień 29. urodzin.

Kamila z 'Rolnik szuka żony' pochwaliła się urodzinowym tortem fot. instagram.com/kamila.bos

O północy miałam niespodziankę - podpisała zdjęcie rolniczka.

Kamilę w nowej odsłonie możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony. Jak wam się podoba rolniczka z burzą loków na głowie?

