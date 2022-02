Więcej ciekawostek na temat programu telewizyjnego znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Im bliżej finału, tym atmosfera na planie show "Farma" staje się bardziej napięta. Teraz o 100 tysięcy walczy już tylko ośmioro uczestników. Ostatnio szczególnie zalazł im za skórę Karol Da Costa, który w drodze po nagrodę stara się specjalnie nie namęczyć. Czy taka taktyka okazała się skuteczna?

"Farma". Kto już ma miejsce w finale?

Widzowie programu w ostatnim tygodniu przeżywali wiele emocji. Do show dołączyli kolejni uczestnicy, a ich obecność wywołała niezłe zamieszanie. Pojawili się nagle i szybko odpadli. Viki sama zrezygnowała, a Bartek przegrał w pojedynku i musiał opuścić gospodarstwo.

Więcej emocji wzbudzał sprzeciw farmerów wobec rządów Karola. Nie odpowiadało im zachowanie uczestnika, bali się, że poprzez układ z Bartkiem utrzyma pozycję lidera grupy.

Wszyscy mają dosyć Karola, który wiecznie kombinuje, a nic nie robi - mówili.

Karol wyczuwał wrogość, ale liczył na immunitet, który obiecał mu Bartek.

Bardzo emocjonujące było w tym odcinku wyznaczenie farmera tygodnia. Ta osoba miała zapewnione miejsce w tygodniu finałowym. Tytuł zgarnął Zima. Niemal wszyscy, poza Karolem, odetchnęli. Uczestnik zrozumiał, że Bartek go oszukał. Teraz musiał zmierzyć się z krytyką grupy. Nie pomogła wizyta rolnika Szymona, który opowiadał o kurach dziobiących innych mieszkańców kurnika. Karol potraktował tę anegdotkę jako komentarz do jego działań.

To nie sprawiło, że postanowił zabiegać o sympatię grupy. Kiedy Zima nie zabrał go na pole kukurydzy, wybierając do tego zadania Tomka, Wojnę i Monikę, Karol stwierdził, że jest kozłem ofiarnym i zaczął atakować innych uczestników.

Oznajmił też, że wyznaczy Monikę do najbliższego pojedynku.

Jak można być tak bezczelnym człowiekiem? - nie dowierzała Kinga.

Uczestnicy uważają, że wizja wygranej zupełnie odebrała Karolowi rozum. Tymczasem pierwszym, który zawalczy o 100 tysięcy złotych będzie Zima. Przed nim także zadanie dowodzenia grupą przez najbliższe dni.