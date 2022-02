Więcej artykułów na temat gwiazd ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl

Julia była uczestniczką szóstej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", w którym wzięła ślub z Tomkiem. Niestety, wybór ekspertów, którzy postanowili połączyć ich w parę, nie był trafiony. Uczestnicy, choć od początku rozmijali się na płaszczyźnie wzajemnych oczekiwań, to w pierwszych dniach małżeństwa próbowali dać sobie szansę. Czara goryczy przelała się, kiedy Tomek sprawił żonie przykrość, fundując niewybredne uwagi na temat jej wyglądu. Ostatecznie podjęli decyzję o rozwodzie. Jak się okazuje, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło - Julia dziś jest w szczęśliwym związku z nowym partnerem. Niedawno podzieliła się z fanami "Ślubu" informacją, jak spędza z nim czas.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Julia na romantycznym wyjeździe z ukochanym

Julia poinformowała obserwatorów, że wybrała się z ukochanym do Anglii. Para zwiedzała południowe wybrzeże, relacjonując m.in. wycieczkę nad Old Harry Rocks. Julia przyznała, że pokochała to miejsce za sprawą przyrody i cieszy się, że może spędzić czas "ze swoją miłością".

Pokochałam to zagraniczne miasto za... morze. Kto mnie choć trochę zna, to wie, że kocham wodę i jest to dla mnie raj na ziemi. Morza szum, ptaków śpiew... Taki relaks po stresującym dniu w podróży, oczywiście z moją miłością.

Ukochany Julii postanowił ujawnić się w komentarzu i tak skomentował jej wpis:

Z nikim innym, tylko ze mną - napisał tajemniczy mężczyzna.

Jego profil jest prywatny, więc niewiele możemy się o nim dowiedzieć.

No, to ty jesteś tą moją miłością! - odpowiedziała Julia.

Julia, Ślub od pierwszego wejrzenia fot. screen - Instagram

Kibicujecie Julii i jej nowej miłości?

