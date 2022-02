Więcej ciekawostek na temat programu telewizyjnego znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Robert i Aneta należą do wąskiego grona szczęśliwców, którym udało się zbudować związek dzięki programowi "Ślub od pierwszego wejrzenia". Choć jak przyznali, żadne z nich nie miało wielkich oczekiwań związanych z udziałem w telewizyjnym show, los chciał dla nich inaczej. Para na początku lutego powitała na świecie swoje pierwsze dziecko. Aneta kilka dni po porodzie wrzuciła na InstaStories zdjęcie, w którym zaprezentowała swoją sylwetkę.

"Ślub od pierwszego wrażenia". Aneta pokazuje sylwetkę dziesięć dni po porodzie

Na fotografii widzimy uczestniczkę show, która pozuje przed lustrem w czarnych szortach i krótkim topie. Po zdjęciu ciężko dostrzec jakiekolwiek znaki, że Aneta jeszcze dwa tygodnie wcześniej była w zaawansowanej ciąży.

Dziesięć dni po - podpisała zdjęcie uczestniczka show.

Aneta Żuchowska fot. Instagram @anet_zuchowska

Aneta i Robert bardzo chętnie dzielą się z mediami zdjęciami malucha, jak i szczegółami jego narodzin. Mąż uczestniczki opowiedział ostatnio w wywiadzie dla portalu Co za tydzień, jak radzi sobie w roli taty. Mężczyzna przyznał, że chłopiec - póki co - jest dla rodziców bardzo wyrozumiały i daje im pospać. Wiemy także, że rodzice nadali mu imię Mieszko, a jego zdjęcia zachwyciły fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W komentarzach posypała się masa komplementów i gratulacji. Obserwatorzy zgodnie stwierdzili, że Mieszko jest uroczy i podobny do taty. Życzą, aby pociecha się dobrze rozwijała.

