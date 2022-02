Więcej ciekawostek na temat życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Elżbieta Czabator zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". W pierwszej chwili widzowie nie byli do niej przychylnie nastawieni. Rolniczka musiała mierzyć się z hejtem. Było to trudne doświadczenie, bo jak sama przyznała, jest osobą starszą i wcześniej niezbyt często używała portali społecznościowych. Z czasem jednak widzowie dostrzegli, że Ela ma dobre i wrażliwe serce. Teraz cieszy się grupą wiernych fanów. Niedawno pochwaliła się przed nimi nową fryzurą. W komentarzach kipi od komplementów. To faktycznie spora metamorfoza!

"Rolnik szuka żony". Elżbieta robi furorę w nowej fryzurze

Elżbieta opublikowała na Instagramie zdjęcie po wizycie w salonie fryzjerskim.

Nowa fryzura. Jak wam się podoba? - napisała.

Jako jedna z pierwszych skomentowała Kamila Boś, z którą, mimo różnicy wieku połączyła z Elą przyjaźń w trakcie nagrywania "Rolnik szuka żony". Wspierały się w walce z hejtem.

Ela wyglądasz zjawiskowo! - napisała młodsza koleżanka.

Fani podzielają te zachwyty.

Jesteś bardzo podobna do Małgorzaty Ostrowskiej. Pięknie wyglądasz Elu! - zauważyła jedna z fanek.

Zdecydowanie o wiele, wiele lepiej!

Ślicznie, największego uroku dodaje jednak uśmiech!

Piękna z pani kobieta, a nowa fryzura dodatkowo podkreśla atuty i ten błysk w oku- czytamy w komentarzach.

Widać, że nowa fryzuta - czyli krótsze jasne włosy z grzywką - dodają Eli pewności siebie. Jak wam się podoba taka przemiana?